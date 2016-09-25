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Украинская телеведущая с легкостью повторила подвиг британского коллеги (ВИДЕО)

02.10.2016 (10:06)
Лланвайрпуллгвингиллгогерых-верндробуллллантисилйогогогох!!!
Лланвайрпуллгвингиллгогерых-верндробуллллантисилйогогогох!!!
Ведущая новостной программы «Свідок» на телеканале НТН Катерина Булатова повторила подвиг британца, без запинки выговорившего название деревни Лланвайрпуллгвингиллгогерых-верндробуллллантисилйогогогох. Напомню, вчера Сеть потрясло видео, на котором ведущий британского каналаChannel 4 Лиам Даттон невозмутимо произнес название деревни, расположенной на севере Уэльса, состоящее из 59 букв (Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlll­lantysiliogogogoch).
Сообщая об этом в своем выпуске новостей, Катерина Булатова примерно так же непринужденно произносит украинскую версию этого названия – из 56 букв (Лланвайрпуллгвінгіллгогерихверндробуллллантісілйогогогох).

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UA- Reporter.com
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