Мэр Ужгорода поздравил учителей с профессиональным праздником

02.10.2016 (13:32)

Дорогие учителя! С праздником Вас!

Мэр Ужгорода Богдан Андриив поздравил педагогов с Днем работника образования.

"Дорогие учителя! Позвольте поздравить Вас с праздником - Днем работника образования! Ваша профессия является одной из самых ответственных, ведь вы формируете будущее Украины, поскольку именно от вашего труда зависит разносторонность знаний молодого поколения, его убеждения, мировоззрение, нравственные качества и ценности. Поэтому в этот день хочется пожелать вам успехов, неиссякаемой энергии и терпения, здоровья, семейного уюта и благополучия. С праздником! ", - говорится в поздравлении мэра.