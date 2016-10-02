В ДТП на Закарпатье пострадал ребенок по вине мамы-водителя

|На Раховщине в ДТП по вине женщины-водителя травмировался ее 4-летний сын
Вечером 1 октября в полицию г.Рахова поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло возле магазина АВС в смт.В.Бичкив Раховского района. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Как установили правоохранители, ДТП вызвал 37-летняя жительница Бычкова. Находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2101, женщина выехала на главную дорогу, где не пропустила встречную машину. Произошло столкновение «Жигулей» с автомобилем «Фольксваген Пассат». За рулем которого Находился 49-летний житель Тячевщины.
В результате ДТП 4-летний сын женщины-водителя получил незначительные телесные повреждения и был доставлен в Раховскую больницу. Врачи диагностировалы у мальчика сотрясение головного мозга и после проведения медобследования отпустили его домой.
Экспертиза показала, что водитель «Фольксвагена» был трезв. Зато женщина-водитель категорически отказалась от забора крови для подтверждения состояния алкогольного опьянения...
По факту нарушения ПДД полиция начала следствие. Обе машины помещеные на спецплощадку полиции.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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