В ДТП на Закарпатье пострадал ребенок по вине мамы-водителя

03.10.2016 (10:53)

На Раховщине в ДТП по вине женщины-водителя травмировался ее 4-летний сын

Вечером 1 октября в полицию г.Рахова поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло возле магазина АВС в смт.В.Бичкив Раховского района. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, ДТП вызвал 37-летняя жительница Бычкова. Находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2101, женщина выехала на главную дорогу, где не пропустила встречную машину. Произошло столкновение «Жигулей» с автомобилем «Фольксваген Пассат». За рулем которого Находился 49-летний житель Тячевщины.

В результате ДТП 4-летний сын женщины-водителя получил незначительные телесные повреждения и был доставлен в Раховскую больницу. Врачи диагностировалы у мальчика сотрясение головного мозга и после проведения медобследования отпустили его домой.

Экспертиза показала, что водитель «Фольксвагена» был трезв. Зато женщина-водитель категорически отказалась от забора крови для подтверждения состояния алкогольного опьянения...

По факту нарушения ПДД полиция начала следствие. Обе машины помещеные на спецплощадку полиции.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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