Закарпатье перевыполнило доходы в бюджет за ​​три квартала этого года

03.10.2016 (17:39)

Закарпатская область перевыполнила плановые показатели местных бюджетов

По итогам 9 месяцев этого года Закарпатская область перевыполнила плановые показатели местных бюджетов на 111,5%, или на 203 миллиона 622 000 гривен.

Лидерами по перевыполнении Ужгород (плюс 26 млн 294 тыс. грн. в местный бюджет), Виноградовский район (плюс 23 млн. 862 тыс. грн.), Ужгородский район (плюс 20 млн. 830 тыс. грн.), Тячевский район (плюс 18 млн. 226 тыс. грн.) и Мукачевский район (плюс 17 млн. 819 тыс. грн.).

- Плановые показатели местных бюджетов на Закарпатье перевыполнили все районы, города, а также города областного подчинения, - отмечает председатель ОГА Геннадий Москаль. - Наибольшее перевыполнение в процентном отношении зафиксировано в с. Батрадь Береговского района - 457% (плюс 959 тыс грн).

В то же время в области есть и ряд населенных пунктов-аутсайдеров. Так, с.Новоселица (Виноградовский район) выполнило бюджет только на 76,2% (недобор запланированных средств составляет 13,1 тыс грн), с.Имстичево (Иршавский район) - на 86,6% (недобор 12,7 тыс грн) , с.Лоза (Иршавский район) - на 88,1 (недобор 20,6 тыс грн).

В Межгорье аутсайдерами являются с.Лисковець (62,2% выполнения, недобор 19,3 тыс грн) и с.Негровец (88,4 выполнения, недобор 7,4 тыс грн). На Закарпатье - с. Тюшка (59,7% выполнения, недобор 14,9 тыс грн) и с.Русская Мокрая (89,3% выполнения, недобор 280,9 тыс грн).

Наименьшее выполнение бюджета в процентном отношении зафиксировано в с.Бадалово (Береговский район) -51,1% (недобор 98 тыс грн).

Напомним, За первое полугодие Закарпатье в полтора раза перевыполнило доход в бюджет