Туристы засоряют уникальное озеро на Закарпатье (ФОТО, ВИДЕО)

03.10.2016 (19:31)

Туристы засорили наивысшее озеро Украины

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Самое высокогорное озеро Украины Бребенескул страдает от мусора, который оставляют после себя туристы. Несмотря на достаточно сложный маршрут к озеру, которое расположено на высоте более 1800 метров над уровнем моря, посетители уникального природного объекта оставляют после себя кучи бытового мусора, часть которого из синтетических материалов.Так, в рамках пресс-тура, который организовало Закарпатское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, представители масс-медиа посетили высшее озеро Украины Бребенескул. Оно находится в Раховском районе Закарпатской области на территории Черногорского заповедного массива. Озеро ледникового происхождения, окружено горными вершинами, любят как горные туристы, так и представители субкультур, которые считают, что эта высокогорная местность обладает специфической энергетикой.По словам главного лесничего Говерлянского лесничества Степана Папарига, у подножия горного массива и на склонах гор у домиков пастухов, месяцами выпасают скот на карпатских горных долинах, есть оборудованные зоны рекреации и свалки, которыми могут воспользоваться все туристы и путешественники."Но почему-то люди или ленятся, то ли не считают необходимым сохранить после себя уникальное природное богатство, аналогов которому нет нигде в мире", - подчеркнул С.Папарига.На тропинке к озеру и на его берегах, можно увидеть места "отдыха" людей, где, кроме традиционных остатков очага, разбросанные одежду, бутылки, полиэтилен, стеклянные и металлические банки, которые годами накапливаются в горах."Мы разместили вдоль маркированных туристических маршрутов как емкости для мусора, так и информационные стенды для туристов, где указана информация о локацию и памятники, там расположены. В лесах Закарпатья лесоводы обустроили тропинки, беседки, лавочки, чтобы туристы со всех уголков Украины и мира могли увидеть неповторимую красоту Карпатских гор. И хотя подавляющее большинство наших гостей - это люди, влюбленные в природу, однако время должны хлопоты с теми, кто не ценит и не уважает горы", - отметил директор Раховского лесного опытного хозяйства Владимир Приступа.Бребенескул - это название как высокогорного озера, так и горы высотой 2038 метров и горного ручья, берущего начало от одноименного озера. Вода из горных потоков и озера является питьевой, поэтому лесники и пастухи оставили для туристов кружки, чтобы, преодолевая сложный маршрут, люди могли утолить жажду. Кроме того, опытным путешественникам пригодятся специальные маркировки маршрутов на камнях и деревьях, обозначения которых изложены на специальных указателях.По дороге к озеру участники пресс-тура встретили туристов из Польши, а уже у самого водоема на высокогорье отдыхали гости из Киевщины. Киевляне рассказали, что выбрали пеший маршрут высокогорными озерами Украины, и после посещения самого озера Бребенескул направятся к озеру Несамовите на Прикарпатье, которое занимает второе место среди самых высокогорных озер страны.По словам же закарпатских лесоводов, украинские Карпаты очень любят европейские туристы, особенно из Польши, Чехии и Словакии. Флора и фауна Карпатских гор неповторима и очень богатой, о чем знают далеко за пределами Украины. Однако сохранение этой уникальной экосистемы становится насущной для нынешнего поколения украинцев.