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Шокирующий рассказ партизана о том, как Путин с Януковичем "поднимал Донбасс" против Украины

03.10.2016 (19:52)
Украинская армия подходит, окружает их, народ не поднимается...
Украинская армия подходит, окружает их, народ не поднимается...

На Донбассе пророссийские террористы по указке Кремля "поднимали народ" против Украины, широко используя провокационные обстрелы с территории школ и детских садов.

Об этом украинский партизан, бывший пленник террористов Владимир Жемчугов, заявил в интервью "Радио Свобода".

"Вспомните выступление Гиркина (российского террориста Игоря Гиркина. – Ред.) в Славянске: "Донбасс, поднимайся, я пришел за тебя воевать". А Донбасс не поднялся. Янукович, приехав в Россию, Путину объяснил, что за ним пойдут миллионы. Путин прислал туда спецназовцев, они замутили войну, а народ не поднимается. Украинская армия подходит, окружает их, народ не поднимается. Тогда Путин придумал по-другому: на идее не поднимается, они начали платить зарплату всем, кто пошел к ним в ополчение. Тогда зарплата была 300 долларов в месяц. Тоже не насобирали много. Решили тогда, как в Чечне, пролить кровь", - рассказал партизан.

Жемчугов сообщил, что лично был свидетелем провокационных бомбежек.

"Град" подгоняют к школе, к детскому саду и стреляют по украинской армии. Артиллерия засекает координаты и, не глядя, стреляют в то место в ответ. Нужна площадка "Граду", очень удобно было у школ, где проводят линейки, возле церквей, где собираются прихожане, возле больниц, на автобусных остановках", - поведал он.

"Я был свидетелем в Луганске такой ситуации: я обратил внимание, что канал российский "Лайфньюс" суетится в этом районе, решил за ними понаблюдать. Подъехал "Град" к школе, дал залп в сторону луганского аэропорта. Естественно, засекли координаты. Дали ответку, ответка попала в школу, в школе была женщина-сторож, разрушили частично школу, погибла эта женщина. "Лайфньюс" выбежал с камерами, еще только загорелось, задымилось, у женщины еще не запеклась кровь, а "Лайфньюс" уже сделал репортаж о том, что вот целенаправленно украинская армия стреляет в школы, больницы, детские сады, уничтожает мирных жителей", - подчеркнул Жемчугов.

Как заявил подпольщик, после этого случая начал называть российский телеканал "Смертьньюс".

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

03.10.2016 (20:23) / Судоплатов

ХМЕЛЕЛ ПЕТРО, СЛЕЗА КАТИЛАСЬ, И СОПЛИ ПРЯМО НА ШТАНЫ... А НА ГРУДИ ЕГО СВЕТИЛАСЬ МЕДАЛЬ-"ЗА ВЗЯТИЕ ВЗАЙМЫ".