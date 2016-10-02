Шокирующий рассказ партизана о том, как Путин с Януковичем "поднимал Донбасс" против Украины

03.10.2016 (19:52)

Украинская армия подходит, окружает их, народ не поднимается...

На Донбассе пророссийские террористы по указке Кремля "поднимали народ" против Украины, широко используя провокационные обстрелы с территории школ и детских садов.

Об этом украинский партизан, бывший пленник террористов Владимир Жемчугов, заявил в интервью "Радио Свобода".

"Вспомните выступление Гиркина (российского террориста Игоря Гиркина. – Ред.) в Славянске: "Донбасс, поднимайся, я пришел за тебя воевать". А Донбасс не поднялся. Янукович, приехав в Россию, Путину объяснил, что за ним пойдут миллионы. Путин прислал туда спецназовцев, они замутили войну, а народ не поднимается. Украинская армия подходит, окружает их, народ не поднимается. Тогда Путин придумал по-другому: на идее не поднимается, они начали платить зарплату всем, кто пошел к ним в ополчение. Тогда зарплата была 300 долларов в месяц. Тоже не насобирали много. Решили тогда, как в Чечне, пролить кровь", - рассказал партизан.

Жемчугов сообщил, что лично был свидетелем провокационных бомбежек.

"Град" подгоняют к школе, к детскому саду и стреляют по украинской армии. Артиллерия засекает координаты и, не глядя, стреляют в то место в ответ. Нужна площадка "Граду", очень удобно было у школ, где проводят линейки, возле церквей, где собираются прихожане, возле больниц, на автобусных остановках", - поведал он.

"Я был свидетелем в Луганске такой ситуации: я обратил внимание, что канал российский "Лайфньюс" суетится в этом районе, решил за ними понаблюдать. Подъехал "Град" к школе, дал залп в сторону луганского аэропорта. Естественно, засекли координаты. Дали ответку, ответка попала в школу, в школе была женщина-сторож, разрушили частично школу, погибла эта женщина. "Лайфньюс" выбежал с камерами, еще только загорелось, задымилось, у женщины еще не запеклась кровь, а "Лайфньюс" уже сделал репортаж о том, что вот целенаправленно украинская армия стреляет в школы, больницы, детские сады, уничтожает мирных жителей", - подчеркнул Жемчугов.

Как заявил подпольщик, после этого случая начал называть российский телеканал "Смертьньюс".

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