"Ukraїner": Легендарная "Боржавская узкоколейка" на Закарпатье (ВИДЕО)

04.10.2016 (11:11)

Боржавская узкоколейка в Закарпатье

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Поезд едет очень медленно, иногда машинист свистит, чтобы люди поскорее убирались с рельс со своим товаром. Ему нужно тут только развернуться, забрать пассажиров и поехать в обратном направлении - в сторону Иршавы.Здесь - как когда-то, не отходя от вокзала, - базар. Базар-вокзал - главная артерия города, здесь торговые пути пересекаются с транспортными настолько буквально, насколько можно себе это представить. Как на ярких фотографиях с Шри-Ланки, Вьетнама или Индии - местные жители решили не изобретать специального места для сбыта продукции с собственных огородов и садов, и стали прямо там, где вышли из поезда. Маневрирует подвижной состав между пассажирами со скоростью улитки, между городами же движется чуть быстрее - 15 километров в час.Смотрите видео экспедиции Ukraїner о Боржавской узкоколейке (город Виноградов, Закарпатская область).