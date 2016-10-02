В Закарпатье "подскользнулся" и лег на бок микроавтобус (ФОТО)

04.10.2016 (14:52)

Возле Чинадиево "Mercedes-Benz" съехал с дороги и перевернулся

Сегодня около 8 часов утра на автодороге "Киев-Чоп" произошло дорожно-транспортное проишествие.

Вблизи Чинадиево водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz", не справившись с управлением на скользкой дороге, съехал с проезжей части и перевернулся. К счастью никто не пострадал.

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте ПДД и учитывайте погодные условии. Ваша безопасность в ваших руках.

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