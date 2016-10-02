Несколько пикантных эпизодов из спальни Илоны Зрини - матери Ференца II Ракоци

05.10.2016 (07:18)

Грозным оружием этой женщины была ее красота

Илона Зрини - княгиня хорватского происхождения, национальная героиня венгерской истории, мать Ференца II Ракоци

Просторное помещение с большими окнами на втором этаже замка Сент-Миклош в закарпатском Чинадиево - спальня Илоны Зрини. Именно здесь проходили самые прекрасные и незабываемые моменты в истории любви Илоны с вождем каруцу Имре Текели. Вся Западная Европа, затаив дыхание, следила за тем, что происходило на втором этаже замка.



Корреспондент побывал в замке, заходил в спальню и услышал интересные истории из жизни женщины, которая умела любить.



Эпизод 1. Настоящее имя Илоны Зрини - Хелена Зриньски. Она пришла к власти после смерти своего первого мужа Ференца Ракоци I, а затем и его матери Софии Батори. Говорят, что ее первому мужу не хватало необходимой в то время воинственности и решимости.



Эпизод 2. Илона Зрини была чрезвычайно красивой. В те времена о графине писали: "кожа ее лица - как лепестки роз ...". Илона Зрини знала много иностранных языков и прекрасно разбиралась в фортификации. Кроме того, она была очень богатой и несчастной в первом браке. И, став вдовой, отдала свое сердце лидеру повстанцев, младшему от нее на 13 лет.



Эпизод 3. В Сент-Миклош Илона писала стихи, принимала гостей, общалась с подругой-невесткой, помогала ей воспитывать детей, вела беседы с представителями церкви. Именно здесь 8 января 1682 должна была состояться встреча Илоны Зрини с повстанцем против австрийского господства над венграми Имре Текели. Когда в приемную к графине вошел Текели, здесь встретились не два политика, а прежде всего Мужчина и Женщина. И вместо политических переговоров аристократка провела с ним ночь любви в спальне на втором этаже замка.

Эпизод 4. Свадьба 39-летней Зрини и 25-летнего Текели произошло в Паланка 15 июня 1682. За 8 дней гости съели 10 откормленных быков, 36 телят, 20 свиней, 80 овец, четырех оленей, 10 косуль, шесть диких кабанов, две лани, 8 центнеров рыбы, 50 центнеров меда и сахара. Выпили 130 бочек красного и 150 бочек белого вина, 40 бочек пива и 25 малых бочек польской водки.

Эпизод 5. С целью заключения союза граф Текели выехал в Стамбул, но по недоразумению его дипломатическое посольство терпит фиаско, а его самого арестовали. Габсбурги немедленно этим воспользовались и отправили двенадцатитысячных войско, чтобы усмирить непокорную княгиню, - а заодно и замок Паланок отобрать. Этой армии Илона смогла противопоставить только 2000 гвардейцев и несколько сотен крестьян. И с этой горсткой защитников она держала осаду в течение 3 лет. Лично отдавала приказы о передислокации артиллерии, планировала вылазки разведчиков, ночью проверяла посты и дозоры, а днем ​​лечила раненых и готовила еду для солдат.

Эпизод 6. Грозным оружием этой женщины была ее красота: по одной из легенд, когда она выходила на крепостные стены, австрийские солдаты отказывались стрелять, у них на такую красоту рука не поднималась. Вообще легенд об осаде Паланка множество. Согласно одной из них, защитники крепости раздобыли оружие и боеприпасы в соседнем Львове, выменяв его на драгоценности Илоны. Была даже выпущена юбилейная колода карт, трефовая дама в которой имела черты лица Илоны Зрини.

Эпизод 7. Непреодолимую крепость удалось взять только благодаря измене коменданта. И здесь не обошлось без романтических историй: всему виной была его неразделенная любовь к прекрасной обладательнице замка. Так что он то подделал письма графини от Текели, то отравил колодец, словом, Илона вынуждена была капитулировать.

Эпизод 8. Унизительная церемония капитуляции Илоны Зрини сохранена на большом полотне, которое сегодня находится в экспозиции Мукачевского замка. Хотя Илона была протестанткой, ее насильно постригли в монахини. Но здесь наконец вмешался султан: словно пытаясь искупить свою вину за заключение Текели, он добился освобождения Илоны, а когда она приехала в Турцию, наградил ее специальной грамотой - атмане. "Эта женщина послана Аллахом тем неверным псам, чтобы показать, как надо воевать и защищать", - сказал султан. Это единственный в истории Турции случай награждения женщины.

Эпизод 9. В Турции Зрини и Текели пробовали родить детей, ведь наследников у них так и не было. Во время осады замка у нее случился выкидыш (упала на живот после пушечного залпа). В 52 года она снова забеременела, но потомству от этой страстной любви все же не суждено появиться. Она потеряла и второго неродившегося ребенка.

Илона умерла первой - в 1703 году в возрасте 60 лет, а через два месяца за ней ушел из жизни Имре. Через несколько лет их сердца перезахоронили в Кошице, там находится родовая почивальня рода Ракоци.

Дев'ять з половиною епізодів із спальні Ілони Зріні - фото 11

Эпизод незавершенный ... Сейчас в замке Сент-Миклош женятся молодые. Первую брачную ночь они могут провести в спальне Илоны и Имре. Чем завершается этот эпизод - известно только влюбленным ...

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