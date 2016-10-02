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Несколько пикантных эпизодов из спальни Илоны Зрини - матери Ференца II Ракоци

05.10.2016 (07:18)
Грозным оружием этой женщины была ее красота
Грозным оружием этой женщины была ее красота

Илона Зрини - княгиня хорватского происхождения, национальная героиня венгерской истории, мать Ференца II Ракоци

Просторное помещение с большими окнами на втором этаже замка Сент-Миклош в закарпатском Чинадиево - спальня Илоны Зрини. Именно здесь проходили самые прекрасные и незабываемые моменты в истории любви Илоны с вождем каруцу Имре Текели. Вся Западная Европа, затаив дыхание, следила за тем, что происходило на втором этаже замка.

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Корреспондент побывал в замке, заходил в спальню и услышал интересные истории из жизни женщины, которая умела любить.
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Эпизод 1. Настоящее имя Илоны Зрини - Хелена Зриньски. Она пришла к власти после смерти своего первого мужа Ференца Ракоци I, а затем и его матери Софии Батори. Говорят, что ее первому мужу не хватало необходимой в то время воинственности и решимости.
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Эпизод 2. Илона Зрини была чрезвычайно красивой. В те времена о графине писали: "кожа ее лица - как лепестки роз ...". Илона Зрини знала много иностранных языков и прекрасно разбиралась в фортификации. Кроме того, она была очень богатой и несчастной в первом браке. И, став вдовой, отдала свое сердце лидеру повстанцев, младшему от нее на 13 лет.
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Эпизод 3. В Сент-Миклош Илона писала стихи, принимала гостей, общалась с подругой-невесткой, помогала ей воспитывать детей, вела беседы с представителями церкви. Именно здесь 8 января 1682 должна была состояться встреча Илоны Зрини с повстанцем против австрийского господства над венграми Имре Текели. Когда в приемную к графине вошел Текели, здесь встретились не два политика, а прежде всего Мужчина и Женщина. И вместо политических переговоров аристократка провела с ним ночь любви в спальне на втором этаже замка.

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Эпизод 4. Свадьба 39-летней Зрини и 25-летнего Текели произошло в Паланка 15 июня 1682. За 8 дней гости съели 10 откормленных быков, 36 телят, 20 свиней, 80 овец, четырех оленей, 10 косуль, шесть диких кабанов, две лани, 8 центнеров рыбы, 50 центнеров меда и сахара. Выпили 130 бочек красного и 150 бочек белого вина, 40 бочек пива и 25 малых бочек польской водки.

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Эпизод 5. С целью заключения союза граф Текели выехал в Стамбул, но по недоразумению его дипломатическое посольство терпит фиаско, а его самого арестовали. Габсбурги немедленно этим воспользовались и отправили двенадцатитысячных войско, чтобы усмирить непокорную княгиню, - а заодно и замок Паланок отобрать. Этой армии Илона смогла противопоставить только 2000 гвардейцев и несколько сотен крестьян. И с этой горсткой защитников она держала осаду в течение 3 лет. Лично отдавала приказы о передислокации артиллерии, планировала вылазки разведчиков, ночью проверяла посты и дозоры, а днем ​​лечила раненых и готовила еду для солдат.

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Эпизод 6. Грозным оружием этой женщины была ее красота: по одной из легенд, когда она выходила на крепостные стены, австрийские солдаты отказывались стрелять, у них на такую красоту рука не поднималась. Вообще легенд об осаде Паланка множество. Согласно одной из них, защитники крепости раздобыли оружие и боеприпасы в соседнем Львове, выменяв его на драгоценности Илоны. Была даже выпущена юбилейная колода карт, трефовая дама в которой имела черты лица Илоны Зрини.

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Эпизод 7. Непреодолимую крепость удалось взять только благодаря измене коменданта. И здесь не обошлось без романтических историй: всему виной была его неразделенная любовь к прекрасной обладательнице замка. Так что он то подделал письма графини от Текели, то отравил колодец, словом, Илона вынуждена была капитулировать.

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Эпизод 8. Унизительная церемония капитуляции Илоны Зрини сохранена на большом полотне, которое сегодня находится в экспозиции Мукачевского замка. Хотя Илона была протестанткой, ее насильно постригли в монахини. Но здесь наконец вмешался султан: словно пытаясь искупить свою вину за заключение Текели, он добился освобождения Илоны, а когда она приехала в Турцию, наградил ее специальной грамотой - атмане. "Эта женщина послана Аллахом тем неверным псам, чтобы показать, как надо воевать и защищать", - сказал султан. Это единственный в истории Турции случай награждения женщины.

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Эпизод 9. В Турции Зрини и Текели пробовали родить детей, ведь наследников у них так и не было. Во время осады замка у нее случился выкидыш (упала на живот после пушечного залпа). В 52 года она снова забеременела, но потомству от этой страстной любви все же не суждено появиться. Она потеряла и второго неродившегося ребенка.
Илона умерла первой - в 1703 году в возрасте 60 лет, а через два месяца за ней ушел из жизни Имре. Через несколько лет их сердца перезахоронили в Кошице, там находится родовая почивальня рода Ракоци.
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Эпизод незавершенный ... Сейчас в замке Сент-Миклош женятся молодые. Первую брачную ночь они могут провести в спальне Илоны и Имре. Чем завершается этот эпизод - известно только влюбленным ...

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