В Ужгороде известный супермаркет продает испорченную рыбу (ФОТО)

05.10.2016 (19:16)

Такую рыбу продает Вопак в "Новом" районе

Расстроенная ужгородка Татьяна Легеза, опубликовала в сети "Фейсбук" фото испорченной рыбы.

Вот как высказалась о покупке девушка:

"Если кто-то так же, как я обожает рыбу - можете принять во внимание: сегодня приобрела камбалу в" Вопаке "(в Новом районе), как обычно, пришла домой и сразу давай размораживать ... Но насколько я была удивлена ​​и разочарована, когда увидела эти черные пятна на одной из рыб. Короче говоря, она испорчена и направляется в корзину ... "Ревизора" бы в этот супермаркет - слишком много на них собралось "

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