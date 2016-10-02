В Закарпатье грибник собирает по 115 кг грибов в день и передает их в АТО (ФОТО)

05.10.2016 (20:17)

«115 кг грибов в день - это не рекорд, находил и гораздо больше!» -Андрей Боечко

Мужчина заготавливает на Закарпатье дары леса для семей погибших бойцов, а также передает их в АТО.

«Грибомания» с дождями вновь захватила закарпатцев. Селфи с белыми грибами, с корзинами и с выложенным «уловом» на столе - в ленте среди друзей ФБ растут, простите за тавтологию, как грибы. А кроме того, люди ведь еще делятся рецептами маринадов, мачанок, подливок ... Интересно было выловить среди всего сообщения одного из самых знаменитых грибников, практикующих на Закарпатье и Франковщине, Андрея Боечко (это тот самый человек, чье фото с центнером беляков, которые он нашел за день в Смерековой на Березнянщине, сделало фурор в сети в августе). Так вот, пока все селфятся с белыми грибами, господин Боечко рассказывает, что он свои лесные трофеи отправляет на фронт, семьям раненых и погибших бойцов. И не только грибы - но и карпатские травы и корни, настойки, ягоды, мед ... Об особенностях такой вот украинской национальной грибной охоты - с лозунгом «Все трофеи на фронт!» - Андрей Боечко рассказал.

- Такую практику мы с друзьями завели еще в 2014 году, нашли, так сказать, применение своему умению искать лесные дары: начали паковать коробки с такими вот подарками для наших ребят на фронте, - рассказывает Андрей.

В этом году, говорит он, работали с друзьями в Ивано-Франковской области (Верховина) и на Березянщине, ранее еще заготавливали на Раховщине.

- Собирали грибы, ягоды, травы и корни, делали варенье, настойки и чаи. Сейчас пакуем все это и посылаем посылки тем, кому это необходимо - детям из детских домов, стареньким из домов престарелых, больным, семьям погибших Народных Героев Украины, раненым ребятам в госпитале и воинам в АТО.

Напоминаю господину Андрею о популярном августовском фото после грибной охоты в Смерековой - с 115 кг грибов в день. После публикации этого поста в Смерекову налетел настоящий смерч грибников. Кто нашел, кто нет - но у местных раскупили весь насушений фонд, а также хорошо «пошарили» в местных магазинах, за такой наплыв туристов смерековцы господина Андрею весьма благодарили. Спрашиваю, то был самый рекорд.

- Далеко нет, бывало приносил из похода за грибами гораздо больше, - смеется грибник.

Интересуюсь, как заготавливают грибы - ведь их надо сразу почистить, замариновать или засушить, иначе попортятся.

- Когда собираю на Закарпатье, на Березнянщини, выезжаю в день за грибами, а затем заготавливаю все, что собрал у родственников в Ужгороде. Если в Верховине, на Франковщине, то делаем это на базе отеля друга, - рассказывает Боечко.

Спрашиваю волонтера, рассказывают ли местным, зачем собирают в их лесах грибы (ведь часто в горных селах грибы - означает способ заработка, поэтому аборигены неохотно делятся грибными местами с заезжими), и как в таком случае реагируют люди - может, отдают свои или подсказывают места.

- Редко, очень редко, - говорит Андрей Боечко. - Особенно на Закарпатье: здесь люди достаточно безразличны к волонтерству, прямо говорят, что это не их война. В Ивано-Франковской области несколько иная ситуация, но в этом году тоже люди мало помогают. Часто пчеловоды дают свой мед, когда слышат о наших заготовках. Вот когда мы начинали эти волонтерские заготовки, в 2014-м, местные нам помогали намного больше. Это и не удивительно, потому что вся Франковщина была на Майдане. Но вот недавно один человек в Ужгороде обещал помочь с трансфером - теперь вот ждем, когда на «пьяном базаре» появятся грибы в продаже (именно сюда привозят жители Березнянщины), и поедем с ним на охоту. Но он скорее исключение, потому что говорил, что имеет родственников-военных и понимает, что это такое.

В заснеженных Карпатах продолжают собирать грибы (ФОТО)