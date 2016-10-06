Украденный Музей леса и сплава на Закарпатье суд вернул Минэкологии (ФОТО)

06.10.2016 (09:09)

Музей леса и сплава на Черной реке возвращен в государственную собственность

В среду (5.10) Межгорский районный суд рассмотрел иск Национального природного парка «Синевир» в коммунальное предприятие «Музей леса и сплава на Черной реке», Межгорского бюро техинвентаризации, государственного регистратора Межгорской РГА и Синевирского сельского совета.

Дело касалось незаконного отчуждения Музея леса и сплава от Минэкологии и создание на его базе коммунального предприятия. Возвращение этого объекта в государственную собственность и восстановления его работы добивался Геннадий Москаль со времени назначения на должность председателя Закарпатской ОГА.

Напомним, что в марте 2008г. областной совет с грубым нарушением законодательства отобрал у государства Музей леса и сплава, однако ничего не сделал для его развития. Уникальный туристический объект, который пострадал от разрушительных паводков, находится в крайне запущенном состоянии, а чтобы его возродить, необходимы значительные средства. Участие в рассмотрении дела взял Москаль, который дал суду показания как свидетель.

- Музей леса и сплава фактически украли у государства с целью приватизации, - заявил глава ОГА на суде. - Министерство экологии и природных ресурсов готово возродить его за средства Евросоюза, предназначенные для различных экологических проектов, однако для открытия финансирования необходимо вернуть этот объект в государственную собственность, то есть на баланс Минэкологии. А сделать это можно только через суд. Созданное областным советом коммунальное предприятие «Музей леса и сплава» было фиктивным - было только на бумаге, не имело офиса, его руководитель давно уволен. В прошлом месяце Синевирский сельсовет отменил решение своего исполкома от 2008 года об оформлении права собственности на Музей за областным советом, поскольку это решение было незаконным. Нет никаких правовых препятствий для возвращения Музея его владельцу, поэтому я прошу суд принять справедливое и законное решение, которое даст возможность возродить этот уникальный в Европе объект.

Межгорский районный суд своим постановлением полностью удовлетворил иск. Решение Синевирского сельсовета по оформлению права собственности на Музей за областным советом признано противоправным, а свидетельство на право собственности и государственная регистрация о совместной коммунальной собственности отменены. После вступления постановления в законную силу Музей леса и сплава будет возвращено Минэкологии.

В Закарпатье восстановят уникальный Музей леса и сплава