В Украине запретили продажу "Мезим Форте"

|В Украине временно запретили препарат Мезим Форте
В украинских аптеках временно запретили продавать популярный препарат "Мезим Форте", который борется с нарушениями пищеварения.
Об этом говорится в распоряжении Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками №3806-1, опубликованном на сайте ведомства вчера, 5 октября.
В распоряжении отмечается, что якобы были выявлены факты подделки лекарства.
"В связи с подозрением относительно фальсификации, временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Мезим Форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 20 в блистерах, серии 33342 с маркировкой производителя Производство нерасфасованной продукции: Берлин Хеми АГ", - говорится в заявлении.
Госслужба обязала все субъекты, которые продают или хранят препарат немедленно проверить наличие этой партии и изъять ее из обращения.
Мезим - это ферментный препарат, который производится в Германии. Мезим применяют при одновременном употреблении тяжело перевариваемой растительной, жирной и непривычной пищи.
Известные медпрепараты, которые на самом деле ничего не лечат
Рейтинг: -1