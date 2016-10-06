В Украине запретили продажу "Мезим Форте"

06.10.2016 (17:30)

В Украине временно запретили препарат Мезим Форте

В украинских аптеках временно запретили продавать популярный препарат "Мезим Форте", который борется с нарушениями пищеварения.

Об этом говорится в распоряжении Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками №3806-1, опубликованном на сайте ведомства вчера, 5 октября.

В распоряжении отмечается, что якобы были выявлены факты подделки лекарства.

"В связи с подозрением относительно фальсификации, временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Мезим Форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 20 в блистерах, серии 33342 с маркировкой производителя Производство нерасфасованной продукции: Берлин Хеми АГ", - говорится в заявлении.

Госслужба обязала все субъекты, которые продают или хранят препарат немедленно проверить наличие этой партии и изъять ее из обращения.

Мезим - это ферментный препарат, который производится в Германии. Мезим применяют при одновременном употреблении тяжело перевариваемой растительной, жирной и непривычной пищи.

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