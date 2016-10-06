Пьянющий пограничник избил прохожего возле КПП "Ужгород"

07.10.2016 (14:42)

Пограничник развлекался со спецсредствами возле КПП "Ужгород"

Интересное событие произошло 05.10.2016 в 13.45 по киевскому времени возле КПП "Ужгород", - о чем рассказал Василий Іваниш на странице "Пересечка Ужгород" в ФБ.

Местный житель (далее Михаил) ничего не подозревая, что с ним случится шел в страховую компанию "Глобус" оформить полис страхования для выезда за границу. После того как Михаил оформил все документы и вышел со страховой компании, видит, что на него несется автомобиль марки ВАЗ на большой скорости. В состоянии шока Михаил начинает махать руками мол "куда так спешить", на эти "жесты" автомобиль резко тормозит.

С данного автомобиля выходит водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в одной руке держа электрошокер, а в другой резиновую палку и кричит "сейчас я тебе покажу как на меня руками махать". Михаил быстро среагировал и успел вызвать сотрудников полиции, но пока они ехали водитель ВАЗа ударил электрошокером Михаила в руку и затем начал бить его резиновой палкой. Услышав, что едет полиция водитель скрылся на автомобиле, но его удалось задержать в кафе "Кантри", что находится неподалеку где произошло данное событие.

Работники полиции доставили участников данного происшествия в горотдел. Затем, выяснив все обстоятельства в городском отделе полиции выяснилось, что этот неадекватный водитель ВАЗа является действующим пограничником Чопского пограничного отряда - Михаил Галамба.

Об этом работнике-пограничнике знают много местных жителей, которые пересекали границу на КПП "Ужгород" и о его отношении к людям. Люди уже неоднократно жаловались на данного работника и буквально за несколько дней, а именно с 19.09.2016 года его забрали из линии пересечения границы и перевели в заставу. Наверное ему там очень "грустно" и он решил пойти развлечься таким образом.

06.10.2016 года была проведена судебно-медицинская экспертиза которая определила среднюю степень тяжести. Горотдел возбудил уголовное производство по данному событию.

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