Из-за резкого похолодания в нескольких районах Закарпатья уже начали отопительный сезон

07.10.2016 (20:25)

Речь идет о Великоберезнянском, Воловецком, Межгорском и Раховском районах

Великоберезнянский, Воловецкий, Межгорский и Раховский районы Закарпатской области уже начали отопительный сезон.

Об этом проинформировали в пресс-службе Закарпатской ОГА со ссылкой на директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры облгосадминистрации Эдуарда Маляра.

Соответствующее решение приняли в райгосадминистрациях учитывая погодные условия и снижение температуры воздуха.

Как отметил Э.Маляр, при дальнейшем снижении температуры воздуха, районы и города должны принять решение о начале отопительного сезона для соблюдения в медицинских и учебных заведениях норм температурного режима в помещениях.

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