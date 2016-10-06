В Чехии рекордно увеличили минимальную зарплату

07.10.2016 (21:38)

В 8 раз больше, чем в Украине

На днях правительство Чехии приняло решение об увеличении минимальной оплаты труда, чтобы побороть безработицу.

Минимальную зарплату, которая до сих пор составляла 9900 крон, увеличили до 11 000 крон в месяц. Такой рост зарплаты является рекордным за всю историю Чехии, передает Пражский телеграф.

Новая зарплата чехов равна 11330 гривнам или 434 долларам.

- У нас одна из самых низких минимальных зарплат в Европе, поэтому сегодня проблема найти людей на любую работу, - отметил министр финансов Андрей Бабиш.

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