Рай на закарпатской земле : Живописное видео карпатской лагуны (ВИДЕО)
09.10.2016 (11:24)
Райская лагуна образовалась на закарпатской реке Люта
Райская лагуна - это необязательно на далеких островах другого континента. Одна из них образовалась на закарпатской реке Люта.
Именно эту природную достопримечательность можно увидеть в ролике с проекта "Карпатами" (авторы Юрий Резвsq и Ярослав Кравчук).
Райская лагуна между скалами, уникальная высокогорная растительность, живописные виды - все это стоит того, чтобы увидеть его собственными глазами.