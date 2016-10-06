Рай на закарпатской земле : Живописное видео карпатской лагуны (ВИДЕО)

09.10.2016 (11:24)

Райская лагуна образовалась на закарпатской реке Люта

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Райская лагуна - это необязательно на далеких островах другого континента. Одна из них образовалась на закарпатской реке Люта. Именно эту природную достопримечательность можно увидеть в ролике с проекта "Карпатами" (авторы Юрий Резвsq и Ярослав Кравчук).Райская лагуна между скалами, уникальная высокогорная растительность, живописные виды - все это стоит того, чтобы увидеть его собственными глазами.