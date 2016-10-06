В Ужгороде открыли мемориал жертвам Холокоста (ФОТО)

09.10.2016 (16:32)

Памятный знак в виде звезды Давида установили в Ужгороде

Сегодня 9-го октября, возле здания Закарпатской областной филармонии в Ужгородк, состоялось торжественное официальное открытие памятного символа, в рамках Недели Еврейской Культуры на Закарпатье, который будет напоминать ужгородцам и гостям города о Холокосте.

Памятник знак - это пятиконечная звезда Давида в основе, среди которой поднимается столб из многих нанизанных друг на друга меньших звезд, которую установили возле здания филармонии, которое в свое время было синагогой.

Мемориал установлен при поддержке правительства Венгрии в сотрудничестве с городом Ужгород.

Почтить память погибших в страшных событиях Второй мировой войны собрались представители краевой власти, религиозных и общественных организаций, неравнодушные ужгородцы.

На открытии были представители еврейской общины края, венгерского правительства, в частности заместитель госсекретаря по особо важным общественным вопросам Управление премьер-министра Латорцаи Чобу и Генерального консульства в Ужгороде, общественных организаций, СМИ и городской власти.

Авторы скульптурной композиции, созданной при поддержке правительства Венгрии, - скульптор Михаил Колодко, кузнец Василий Криванич и архитектор Петр Сарваш.

Напомним, в июне В Ужгороде открыли мемориал погибшим в войне на Востоке Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Памятный знак в виде звезды Давида установили в Ужгороде