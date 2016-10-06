Ремонт дорог в Ужгороде: Некачественный асфальт можно срывать руками (ВИДЕО)

|Асфальт на Грушевского в Ужгороде - можно разбирать руками по камням
Положенный месяц назад асфальт во дворе на Грушевского в Ужгороде уже начал рассыпаться. Там, где несколько раз развернется легковой автомобиль - возникает яма, покрытие из которой превращается в крупную крошку.
Жители рядом стоящих домов говорят, что еще во время работ обращались к подрядчикам с замечаниями, что шар асфальта очень тонкий, его можно разбирать руками по камням, на что им пообещали - все уляжется. Люди возмущены качеством работ.
Подробности смотрите в видеосюжете:
Качество ремонта дорог в Ужгороде весьма сомнительное (ВИДЕО)