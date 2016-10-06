Ремонт дорог в Ужгороде: Некачественный асфальт можно срывать руками (ВИДЕО)

10.10.2016 (09:39)

Асфальт на Грушевского в Ужгороде - можно разбирать руками по камням

Рейтинг: 0

Положенный месяц назад асфальт во дворе на Грушевского в Ужгороде уже начал рассыпаться. Там, где несколько раз развернется легковой автомобиль - возникает яма, покрытие из которой превращается в крупную крошку.Жители рядом стоящих домов говорят, что еще во время работ обращались к подрядчикам с замечаниями, что шар асфальта очень тонкий, его можно разбирать руками по камням, на что им пообещали - все уляжется. Люди возмущены качеством работ.Подробности смотрите в видеосюжете: