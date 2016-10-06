В Польше массово ликвидируют украинское историко-культурное наследие (ФОТО)

10.10.2016 (10:02)

В Польше вандалы разрушили памятник воинам УПА

В польском селе Верхрата Подкарпатского воеводства неизвестные уничтожили памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА) на местном кладбище.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Благотворительная инициатива "Героика" со ссылкой на главу "Объединение Украинский Польши" Пьотра Тиму.

"Вынуждены констатировать, что акции по уничтожению украинских мест памяти приобрели в Польше характер массовой ликвидации украинского историко-культурного наследия. Фактически мы стали свидетелями зачистки следов пребывания нашего народа на своих этнографических землях. Делается это в варварский, но очень удобный способ для польского правительства: украинские святыни уничтожают "неизвестные". Каждый раз неизвестным удается остатьс безнаказанными", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще одним проявлением враждебности к Украине стал новый украинофобский фильм "Волынь" о событиях Второй мировой войны. Активисты призывают украинских дипломатов жестко отреагировать на событие, а польские власти - привлечь к ответственности виновных и восстановить памятники.

В Закарпатье вандалы осквернили памятник Героям Карпатской Украины (ФОТО)