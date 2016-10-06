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В Ужгороде на пл. Петефи проходит выставка автомобилей "Ford" (ФОТО)

10.10.2016 (13:45)
Автовыставка «Форд» в Ужгороде
Автовыставка «Форд» в Ужгороде

Сегодня, 10 октября, на площади Петефи в областном центре проходит выставка автомобилей «Форд» различных марок - от бюджетных «Fiesta» до мощных внедорожников "Ranger" и спорткаров серии "GT".

Среди выставленных экспонатов можно увидеть и модель популярного ныне эко-направления - с гибридной силовой установкой.

Выставку организовал региональный дилер известного популярного бренда.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

10.10.2016 (14:16) / kopilka

украденные деньги народа.слава е-бным мажорам.