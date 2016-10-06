В Ужгороде на пл. Петефи проходит выставка автомобилей "Ford" (ФОТО)

|Автовыставка «Форд» в Ужгороде
Сегодня, 10 октября, на площади Петефи в областном центре проходит выставка автомобилей «Форд» различных марок - от бюджетных «Fiesta» до мощных внедорожников "Ranger" и спорткаров серии "GT".
Среди выставленных экспонатов можно увидеть и модель популярного ныне эко-направления - с гибридной силовой установкой.
Выставку организовал региональный дилер известного популярного бренда.
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украденные деньги народа.слава е-бным мажорам.