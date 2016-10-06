Ужасающие прихоти нацистов в Освенциме (ДОКУМЕНТ)

11.10.2016 (07:26)

Евреям приказывали совершать сексуальные оргии

Фрагмент из статьи Auschwitz, автор - историк и публицист Константин Фитцгиббон (Constantine Fitzgibbon). Сборник Encounter. Апрель 1960. стр.32

А после капо вездесущие и ужасающие прихоти СС, которые приканчивали умирающего за пределами его барака, заталкивая набалдашник трости в его горло, которые создали лучший симфонический оркестр в мире из еврейских музыкантов в лагере, и заставляли этот оркестр играть устаревшую танцевальную музыку по десять, двенадцать, пятнадцать часов подряд, которые спускали своих собак на женщин, которые ради собственного развлечения приказывали заключенным совершать сексуальные оргии, в то время как они пили и смотрели, которые бросали шапку заключенного в запретную зону за проводами, приказывая ему достать ее, и расстреливали, если он не выполнял. Список бесконечен.

В этой же статье Auschwitz Фитцгиббон на стр. 30 неуверенно сообщает о газовой камере, причем уделил ей столько же места, сколько и сексуальным оргиям, а из невнятного описания камеры совершенно невозможно понять ее предназначение, скорее всего она служила для дезинфекции одежды:



За воротами, наполовину под землей, находится небольшая газовая камера. Он была слишком мала, и ее использование было вскоре прекращено".

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