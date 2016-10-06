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Срочно! Опубликовано предсмертные слова Людмилы Путиной

11.10.2016 (14:28)
Женщину убили после того, как она раскрыла тайну жизни Владимира Путина
Женщину убили после того, как она раскрыла тайну жизни Владимира Путина

Исчезновение Людмилы Путиной раскрыто. Жена президента России не уходила в монастырь, и не выезжала из страны. Женщину убили после того, как она раскрыла тайну жизни Владимира Путина, не выдержав траура по мужу.

Об этом рассказали приближенные к Владимиру Путину друзья.

Владимир Путин умер. Его заменил двойник, который продолжает «править» страной. Кто стоит над этой идеей пока неизвестно. Такую новость ранее сообщила Людмила Путина, рассказывая шокирующие вести в черном платке.
В трауре, жена президента рассказала то, что нельзя было слышать людям. После признания женщина исчезла. После многочисленных расследований стало известно, что россиянку убили. Теперь об этом начали говорить в открытую.
«Ее ликвидировали сразу после ее разоблачительного интервью о двойнике Президента Путина. Решение о ликвидации бывшей жены Путина было принято в целях недопустимости разглашения подробностей смерти настоящего Владимира Путина и двойнике Президента, с которым она жила долгие годы», — идется в сообщении.
Напомним, Людмила Путина рассказала о смерти мужа.
«Моего мужа, к сожалению, уже давно нет в живых. Я вынуждена признаться в этом публично, потому что не могу больше видеть, что творится от его имени. Это страшные люди. Они не перед чем не остановятся. Я боюсь, что теперь они убьют меня и дочерей также, как убили его… Нашу семью нельзя было назвать идеальной. Когда я выходила замуж, я была влюблена в офицера-разведчика. Но реальность оказалась совсем иной. Путин оказался подлым, жестоким человеком, тираном. Он никогда не считался со мной, просто не замечал моего существования», — заявила жена российского президента.
«Через несколько дней появился его первый… дублер. Потом уже я узнала, что убийство Владимира готовилось загодя, его устранили тогда, когда первый двойник был практически готов занять его место. Внешне он конечно был очень похож на Путина — я была поражена. Но это был совершенно другой человек.
Им как-то удалось выследить девочек. И мне выдвинули ультиматум — или я играю роль преданной жены, или ни мне, ни дочерям больше не жить. У меня не было выбора. Я и прежде старалась избегать публичных мероприятий. Въедливое внимание журналистов, интриги и сплетни — все это мне претит. Но притворяться женой чужого мне человека было еще страшнее.
Поэтому они готовили двойника и для меня — чтобы когда я говорила что-то не так, как запланировано по сценарию, заглаживать конфузы. Если бы они успели довести моего двойника до более-менее удачного сходства, меня давно бы убили.
Чудом нам удалось спастись. По понятным причинам я не могу назвать людей, которые помогли нам прекратить эту страшную инсценировку и скрыться. «Развод» был моим избавлением. Сейчас я живу за рубежом, у меня все хорошо. Но мне страшно смотреть, что происходит с Россией.
Люди, опомнитесь! Вы живете как нищие, еле сводите концы с концами, потому что вас нещадно обоворовывают и обманывают. И теперь уже стоит вопрос о выживании коренного народа России. Если вы не перестанете трусить и игнорировать то, что происходит в стране — вам не жить», — это стали последние слова Людмилы Путиной.

Срочно! Убита Людмила Путина! Бывшую жену Путина ликвидировали после ее заявления, что ее настоящего мужа давно нет в живых! (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

11.10.2016 (15:20) / ПИДОР ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Как всегда-фейковая новость от укрогеббельс сми.

11.10.2016 (15:19) / Александр Матросов

Сильно

11.10.2016 (14:56) / Виктор г. Калуга

Ну ёёпть... опять! да сколько раз она до этого умирала? а тройники и двойники так и шастают по стране... Вопрос- что такое конец света по -украински? Ответ - ни одного упоминания о Путине в укрогебельсинформбюро в течении одного часа за одни сутки!!! Такое впечатление, что хохло - жургалюги ложатся и просыпаются с мыслей о НЁМ! Спасибо им орго-о-омное! Когда бы не они мы бы россияне забыли, что он есть в природе!