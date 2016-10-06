Срочно! Опубликовано предсмертные слова Людмилы Путиной

11.10.2016 (14:28)

Женщину убили после того, как она раскрыла тайну жизни Владимира Путина

Исчезновение Людмилы Путиной раскрыто. Жена президента России не уходила в монастырь, и не выезжала из страны. Женщину убили после того, как она раскрыла тайну жизни Владимира Путина, не выдержав траура по мужу.

Об этом рассказали приближенные к Владимиру Путину друзья.

Владимир Путин умер. Его заменил двойник, который продолжает «править» страной. Кто стоит над этой идеей пока неизвестно. Такую новость ранее сообщила Людмила Путина, рассказывая шокирующие вести в черном платке.

В трауре, жена президента рассказала то, что нельзя было слышать людям. После признания женщина исчезла. После многочисленных расследований стало известно, что россиянку убили. Теперь об этом начали говорить в открытую.

«Ее ликвидировали сразу после ее разоблачительного интервью о двойнике Президента Путина. Решение о ликвидации бывшей жены Путина было принято в целях недопустимости разглашения подробностей смерти настоящего Владимира Путина и двойнике Президента, с которым она жила долгие годы», — идется в сообщении.

Напомним, Людмила Путина рассказала о смерти мужа.

«Моего мужа, к сожалению, уже давно нет в живых. Я вынуждена признаться в этом публично, потому что не могу больше видеть, что творится от его имени. Это страшные люди. Они не перед чем не остановятся. Я боюсь, что теперь они убьют меня и дочерей также, как убили его… Нашу семью нельзя было назвать идеальной. Когда я выходила замуж, я была влюблена в офицера-разведчика. Но реальность оказалась совсем иной. Путин оказался подлым, жестоким человеком, тираном. Он никогда не считался со мной, просто не замечал моего существования», — заявила жена российского президента.

«Через несколько дней появился его первый… дублер. Потом уже я узнала, что убийство Владимира готовилось загодя, его устранили тогда, когда первый двойник был практически готов занять его место. Внешне он конечно был очень похож на Путина — я была поражена. Но это был совершенно другой человек.

Им как-то удалось выследить девочек. И мне выдвинули ультиматум — или я играю роль преданной жены, или ни мне, ни дочерям больше не жить. У меня не было выбора. Я и прежде старалась избегать публичных мероприятий. Въедливое внимание журналистов, интриги и сплетни — все это мне претит. Но притворяться женой чужого мне человека было еще страшнее.

Поэтому они готовили двойника и для меня — чтобы когда я говорила что-то не так, как запланировано по сценарию, заглаживать конфузы. Если бы они успели довести моего двойника до более-менее удачного сходства, меня давно бы убили.

Чудом нам удалось спастись. По понятным причинам я не могу назвать людей, которые помогли нам прекратить эту страшную инсценировку и скрыться. «Развод» был моим избавлением. Сейчас я живу за рубежом, у меня все хорошо. Но мне страшно смотреть, что происходит с Россией.

Люди, опомнитесь! Вы живете как нищие, еле сводите концы с концами, потому что вас нещадно обоворовывают и обманывают. И теперь уже стоит вопрос о выживании коренного народа России. Если вы не перестанете трусить и игнорировать то, что происходит в стране — вам не жить», — это стали последние слова Людмилы Путиной.

Срочно! Убита Людмила Путина! Бывшую жену Путина ликвидировали после ее заявления, что ее настоящего мужа давно нет в живых! (ВИДЕО)