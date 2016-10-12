Чего хочет Путин : Стали известны настоящие планы хозяина Кремля

|Если США продолжит политику Обамы, можно считать, что Путин победил
Доказательства российских амбиций, кажется, накапливаются с каждым днем. Если следующий президент США продолжит политику Обамы, можно считать, что Путин победил. Об этом пишет журналистка Джудит Миллер в колонке для FoxNews
«РФ захватила территории соседа. Российские бомбардировщики залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО. Хакеры совершают кибератаки, призванные повлиять на выборы президента Америки. Российские самолеты нанесли разрушительные воздушные удары по больницам и гуманитарному конвою в Алеппо, когда еще не высохли чернила на соглашении между РФ и США о прекращении огня в Сирии», — перечисляет Миллер, добавляя, что после этого американцы обвинили Россию в нарушении договоренностей и приостановили дипломатические переговоры.
«Цели Москвы уже должны бы быть понятны. Но, похоже, в американских спецслужбах не могут решить, являются ли провокации Путина «тактическими», то есть результатом геополитических возможностей, которыми он умело воспользовался, или «стратегическими» — планом подорвать положение Америки и, перефразируя одного кандидата в президенты, «сделать Россию снова великой», — объясняет автор.
Она рассказывает, что большинство аналитиков в спецслужбах после очередного провала попыток предсказать неожиданные дипломатические и военные гамбиты Путина продолжают настаивать, что у Путина нет никакого грандиозного плана по противостоянию Америке, что он просто хочет укрепить свой имидж внутри страны, а также международное восприятие России, чтобы отвлечь внимание от серьезных экономических трудностей, которые переживает его государство. Тем не менее, автор добавляет, что некоторые старые политики и эксперты предупреждают: глобальная цель Путина – подорвать Запад и либеральную демократию, и что у него явно разработана соответствующая стратегия.
«Путин стремится создать новый мировой порядок, напоминающий расклад сил во время холодной войны, систематически пытается уничтожить Европу, разделить НАТО, а также восстановить российскую мощь и глобальное влияние», — пишет Миллер.
Она добавляет, что США и их союзники играют на руку Путину тем, что не в состоянии ответить на российскую агрессию. Миллер цитирует демократа Дугласа Шоэна, автора книги «План Путина»: «Перед лицом открытой путинской агрессии в Европе Запад показал уровень некомпетентности, граничащий с импотенцией». Автор называет это жестким, но не лишенным оснований вердиктом, так как помимо санкций, Запад практически никак не отреагировал на нарушение Москвой основополагающих норм международного права и дестабилизацию Украины. «Если следующий президент США продолжит политику Обамы, можно считать, что Путин победил», — заключает Миллер.
Путин : Милошевич или Каддафи?
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(Дж.Тафт-бывший посол США в бывшей украине)
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Когда смотрите на свою нищенскую зарплату или пенсию, повторяйте «зато без Януковича». Когда в ваш город приходят очередные гробы с Донбасса, твердите «Европа с нами». Когда весь мир относится к украинцам как к нищим попрошайкам, считая их уже хуже румынов и цыган, гордитесь «зато не москаль». Когда полгода не можете найти работы – зато свободные. Когда вам из Львова привозят очередную партию мусора – радуйтесь, что приобщаетесь к европейской цивилизации.В общем, вы поняли принцип.
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Пока Путин вас тупых хохлов имеет во все дыры вы отсасываете сиську между ног копченой обезьяне.
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Владимир Владимирович Путин своим указом назначил Дональда Фредовича Трампа полпредом в Североамериканском федеральном округе.