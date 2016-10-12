Закарпатье предупреждает Киев , что пренебрегать интересами региона не стоит!!!

12.10.2016 (16:18)

Интервью с М.Ривисом доступно на сайте облсовета.

Председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис потребовал, чтобы региону выделили больше денег на ремонт дорог – иначе в области может возникнуть неуправляемая ситуация...

Глава облсовета сообщил, что в этом году Закарпатью было выделено 70 млн грн на ремонт дорог, хотя обещали 300 млн грн. До конца года область ожидает получить еще 68 млн грн для восстановления дороги Мукачево-Рахов. Ривис при этом посетовал, что использовать эти средства до конца года будет сложно.

Он отметил, что облсовет неоднократно просил включить регион в эксперимент, согласно которому 50% средств от перевыполнения поступлений от таможни идут на развитие соответствующей области.

Ривис выразил недовольство тем, что соседняя Львовская область включена в эксперимент, а Закарпатье — нет. Кроме того, по его словам, Львовщина стремительно развивается и туда идут инвесторы, "потому что крупные предприятия обязали обслуживать только во Львове". Ривис посетовал на диспропорцию при выделении денег регионам и потребовал от центральной власти не забывать о Закарпатской области.

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"Я понимаю это так: если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует", — отметил глава облсовета.

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