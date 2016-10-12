Ужгород простился с настоящим Героем - Давидом Гамсахурдией (ВИДЕО, ФОТО)

12.10.2016 (18:50)

Похоронили Давида Гамсахурдия на Холме Славы со всеми воинскими почестями

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В зоне антитеррористической операции погиб закарпатец Давид Гамсахурдия, который родился в Грузии. Сегодня, 12 октября, Ужгород попрощался с Героем. С апреля этого года он находился в АТО. Родители Давида бежали из охваченной войной Грузии, и Закарпатье стало для семьи вторым домом.Служил боец в составе 128 отдельного горно-пехотной закарпатской бригады, получил тяжелые ранения в бою. Перенес несколько сложнейших операций, однако врачи, к сожалению, не смогли спасти его жизнь.В полдень возле областного драмтеатра состоялась церемония прощания с погибшим. Разделить боль утраты с мамой Татьяной Гамсахурдия пришли боевые побратимы ее сына, друзья и знакомые, руководители города и края, жители Ужгорода.Гроб с телом погибшего Героя пронесли по центральным улицам города. Похоронили Давида Гамсахурдия на Холме Славы со всеми воинскими почестями.