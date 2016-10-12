Ужгород простился с настоящим Героем - Давидом Гамсахурдией (ВИДЕО, ФОТО)

|Похоронили Давида Гамсахурдия на Холме Славы со всеми воинскими почестями
В зоне антитеррористической операции погиб закарпатец Давид Гамсахурдия, который родился в Грузии. Сегодня, 12 октября, Ужгород попрощался с Героем. С апреля этого года он находился в АТО.
Родители Давида бежали из охваченной войной Грузии, и Закарпатье стало для семьи вторым домом.
Служил боец в составе 128 отдельного горно-пехотной закарпатской бригады, получил тяжелые ранения в бою. Перенес несколько сложнейших операций, однако врачи, к сожалению, не смогли спасти его жизнь.
В полдень возле областного драмтеатра состоялась церемония прощания с погибшим. Разделить боль утраты с мамой Татьяной Гамсахурдия пришли боевые побратимы ее сына, друзья и знакомые, руководители города и края, жители Ужгорода.
Гроб с телом погибшего Героя пронесли по центральным улицам города. Похоронили Давида Гамсахурдия на Холме Славы со всеми воинскими почестями.
Подробности гибели Давида Гамсахурдии - героя из Закарпатья (ВИДЕО)