Саакашвили объявил в Одесской области чрезвычайное положение

13.10.2016 (10:35)

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

«По моему решению, в связи со стихийным бедствием, в Одесской области объявлено чрезвычайное положение. Обрушение деревьев и электропередач из-за сильного ветра стали причиной гибели трех человек, в том числе 11 летнего ребенка. В более чем 100 населенных пунктах отсутствует электричество», - пишет глава Одесской ОГА.

Кроме того Саакашвили отмечает, что при Одесской ОГА создан штаб по чрезвычайной ситуации. В ОГА рекомендуют временно приостановить учебный процесс в школах и ограничить явку людей в государственные учреждения во всех пострадавших от непогоды районах, кроме служб по чрезвычайной ситуации

«Еще раз призываем всех максимально воздержаться от выхода из дому пока не утихнет ветер», - подчеркнул глава Одесской облгосадминистрации.

Также Михаил Саакашвили сообщил, что, несмотря на сложности, над восстановлением подачи электроэнергии работают бригады. Сам Саакашвили уверяет, что такджея намерен объехать все районы и подключиться к проведению восстановительных работ.

Напомним, что в Одессе из-за бушующего шторма падали деревья, а во многих местах город оказался подтоплен. При этом из-за непогоды в Одессе погибли несколько людей, некоторые оказались в больнице, пострадало имущество граждан и города.

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