Сколько закарпатцев попадет за решетку... за двойное гражданство?

13.10.2016 (18:06)

Депутаты готовят закон запрещающий двойное гражданство в Украине

Депутаты готовят законопроект, который запрещает двойное гражданство в Украине. Если для жителей других областей он ничего не значит, то для закарпатцев является «солью на рану», ведь у нас с двумя паспортами живет почти треть населения.

На двух лошадях

Нельзя сказать, что в закарпатцы не являются патриотами, просто жители Серебряной Земли - люди, которые умеют выкручиваться в сложных жизненных обстоятельствах. Вот и выживают, как умеют. Заработок для многих семей является единственной альтернативой, чтобы прокормить семьи. Логично, что имея документ гражданина Чехии или Венгрии найти «место под солнцем» в странах Европы проще.

- Имею венгерские документы, - говорит Василий с Береговщины. - Поскольку в Будапеште сейчас также довольно трудно с работой, перебрался в Испанию. Там платят больше. Дома бываю раз в год. Однако семья ни в чем пока не нуждается. А пойти на крайности заставил случай. Тяжело заболела мама. Денег на операцию не было, а время шло быстро. Брат, который живет в Англии помог финансово, а также подсказал нюансы с документами. Поэтому за три месяца удалось заработать нужную сумму. Поехали, между прочим, мы вместе с тремя сестрами. Сейчас, слава Богу, и мама живет, и родные более или менее материально обеспечены.

Подобных историй много. Некоторые, между прочим, за границу часто ездят за продуктами, кто-то - отдыхать. Поэтому иметь два паспорта жителям Закарпатья удобно.

Кстати, не только «простые смертные» прибегают к подобным уловкам. Многие депутаты областного совета, отдельные городские, сельские головы, руководители районных советов и представители госаппарата также живут, как говорится «на два фронта».

Казнить нельзя помиловать

До сих пор хотя официально двойное гражданство и не разрешено, но и не запрещено. Фактически, если документ другого государства у человека обнаружат, за это его просто заставят заплатить штраф. За сокрытие информации уголовная ответственность также не предусмотрена.

Однако на днях нардепы решили вставить нож в спину тем, кто имеет два паспорта.

В частности, как заявил один из депутатов, он работает вместе с группой других народных избранников над законопроектом, предусматривающим лишение украинского гражданства тех, у кого есть паспорт другого государства. В условиях войны с Россией, это, конечно, выглядит, как положительный шаг, впрочем в документе можно уточнить о каких именно государствах идет речь и тогда закарпатцы смогли бы и дальше спокойно спать, не заботясь о том, что будет завтра и еще какие новации им ждать от государственных деятелей.

Кстати, не обходят вниманием «слуги народа» и этнических венгров, проживающих на территории нашей области, приписывая им связи со скандальной партией «За лучшую Венгрию».

- Именно массовая раздача российских паспортов и соответственно создание пятой колонны предшествовало оккупации Крыма и начала войны в Донбассе. Сейчас есть факты массовой выдачи венгерских паспортов на украинском Закарпатье, румынских и молдавских на Южной Буковине и даже польских на Волыни и Западной Украине. Учитывая откровенно антиукраинскую деятельность одной из ведущих венгерских партий "Йоббик", территориальные претензии к Украине, которые позволяет себе высказывать лидер правящей Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу и действия польских шовинистов, мы украинцы должны действовать быстро и эффективно, - пояснил депутат.

Между прочим, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль во время одной из пресс-конференций в газете "Время" заявил, что: «В Украине де-факто уже давно существует двойное гражданство. Хотим мы этого или нет, рано или поздно нам придется его признать де-юре».

Впрочем позиция парламентариев, по крайней мере некоторых из них, совсем другая... и чем обернется для нашей области принятие закона - покажет только время. Ведь безвизовый режим до сих пор остается недосягаемым...

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