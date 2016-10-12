В Чехию приехала первая организованная группа гастарбайтеров из Украины

|В Чехию кроме швей, ожидается также приезд сотен шоферов, слесарей и поваров
В рамках специальной программы привлечения кадров из Украины в Чешскую Республику приехала первая группа работников средней квалификации. Речь идет о 13 швеях, которые вольются в коллектив фирмы «Snezka» города Наход.
В ближайшее время в Чехии ожидается также приезд сотен шоферов, слесарей и поваров, то есть представителей тех профессий, которых в стране остро не хватает.
Представители различных союзов работодателей, однако, говорят, что действующая программа не сможет удовлетворить спрос на кадры.
Поэтому правительству будет выдвинуто требование о расширении годового лимита на прием украинских работников, который ныне установлен на уровне 5000 человек.
Вот так, на глазах у всего мира уничтожается Украина, 40 млн. украинцев разъезжаются по странам на заработки..
Может на Майдане люди именного такого развития событий и хотели?
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