В Чехию приехала первая организованная группа гастарбайтеров из Украины

14.10.2016 (06:59)

В Чехию кроме швей, ожидается также приезд сотен шоферов, слесарей и поваров

В рамках специальной программы привлечения кадров из Украины в Чешскую Республику приехала первая группа работников средней квалификации. Речь идет о 13 швеях, которые вольются в коллектив фирмы «Snezka» города Наход.

В ближайшее время в Чехии ожидается также приезд сотен шоферов, слесарей и поваров, то есть представителей тех профессий, которых в стране остро не хватает.

Представители различных союзов работодателей, однако, говорят, что действующая программа не сможет удовлетворить спрос на кадры.

Поэтому правительству будет выдвинуто требование о расширении годового лимита на прием украинских работников, который ныне установлен на уровне 5000 человек.

Вот так, на глазах у всего мира уничтожается Украина, 40 млн. украинцев разъезжаются по странам на заработки..

Может на Майдане люди именного такого развития событий и хотели?