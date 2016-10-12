В Ужгороде полиция серьезно взялась за игорный бизнес (ФОТО, ВИДЕО)

|Полиция в Ужгороде полиция массово закрывает игорные заведения
Работники Ужгородского отдела полиции совместно с Управлением защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Нацполиции проводят обыски во всех уголках областного центра Закарпатья и изымают аппаратуру из учреждений, где оказывали незаконные услуги игорного бизнеса.
Вчера, 13 октября, вечером правоохранители одновременно начали обыски в семи учреждениях, которые предоставляли услуги игорного бизнеса. Изъята техника и аппаратура, которая использовалась для этой противозаконной деятельности.
Прекратили свою работу игровые заведения на улицах Собранецкой, Минайской, Капушанской, Корзо, Подгорная, Гагарина и в гостинице «Закарпатье». Работники полиции изъяли в данных заведениях 65 единиц техники и около 60 000 гривен наличными.
О результатах ночного обыска будет сообщено позже.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Напомним, недавно Ужгородские патрульные накрыли на Грушевского подпольное казино (ФОТО)