В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, много пострадавших

|Украинский микроавтобус стал причиной ДТП в Польше
Сегодня на территории Польши 16 человек пострадали из-за лобового столкновения украинского микроавтобуса с автомобилем.
Об этом сообщает "Польское радио".
Авария произошла 14 октября, недалеко местности Иґнацево в Нижнесилезском воеводстве.
В местной полиции сообщили, что Украинец вел машину "Ford Transit" и проигнорировал ограничения скорости.
В результате, водитель на повороте не справился с управлением и вылетел в кювет.
Напомним, в августе В Польше микроавтобус с украинцами попал в ужаснейшее ДТП (ФОТО), в котором погибли пять человек, два тяжело ранены.
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