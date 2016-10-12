В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, много пострадавших

14.10.2016 (16:05)

Украинский микроавтобус стал причиной ДТП в Польше

Сегодня на территории Польши 16 человек пострадали из-за лобового столкновения украинского микроавтобуса с автомобилем.

Об этом сообщает "Польское радио".

Авария произошла 14 октября, недалеко местности Иґнацево в Нижнесилезском воеводстве.

В местной полиции сообщили, что Украинец вел машину "Ford Transit" и проигнорировал ограничения скорости.

В результате, водитель на повороте не справился с управлением и вылетел в кювет.

Напомним, в августе В Польше микроавтобус с украинцами попал в ужаснейшее ДТП (ФОТО), в котором погибли пять человек, два тяжело ранены.