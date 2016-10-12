В Венгрии арестовали двух украинцев перевозивших целую фуру сигарет (ФОТО)

14.10.2016 (16:15)

В Дебрецене арестовали 2-x украинцев и серба за перевозку сигарет

Членов международной преступной группировки, которые намеревались перевезти целый камион сигарет в Италию, задержали в венгерском городе Дебрецен. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба венгерского спецподразделения по борьбе с коррупцией NAV.

Согласно официальным документам, грузовик и номерами Словении начала свой путь из Сербии, последовала через Румынию и через Заxонь должна была вьехать в Украину. Однако затем водитель выбрал новое направление - на Италию, и в конце концов оказался в Дебрецене.

Там грузовик решили проверить венгерские налоговики. Они обнаружили, что фура полностью загружена сигаретами Marble - всего более 600 000 пачек. Были задержаны двое граждан Украины и водитель из Сербии.

Конфискованное имущество оценили в 400 000 000 форинтов. Серба и двоx украинцев взяли под стражу. Иxню судьбу будет решать районный суд в Дебрецене.

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