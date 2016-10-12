В Закарпатье полиция задержала серийного вора

|Полиция Тячева задержала вора, который совершил около десятка краж
Вчера, 13 октября, около восьмого утра до Тячевского отдела полиции позвонил взволнованный мужчина, который сообщил о краже из его автомобиля марки «ВАЗ 2107».
34-летний житель села Угля Тячевского района рассказал правоохранителям, что утром подошел к своему автомобилю и открывая дверцу заметил, что кто-то ее уже взломал.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установили, что неизвестный похитил аккумулятор, автомагнитолу, комплект ключей и заднее сиденье. Кроме того, из бака преступник слил весь бензин.
Тячевские работники полиции оперативно отреагировали и установили причастного - 33-летнего ранее судимого Тячевеца. В ходе досудебного расследования правоохранители обнаружили причастность последнего еще до восьми аналогичных краж по городу и району.
Следователи готовят все необходимые материалы для направления производства в суд, который и будет выбирать меру наказания вору за содеянное.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
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