В Закарпатье полиция задержала серийного вора

14.10.2016 (17:32)

Полиция Тячева задержала вора, который совершил около десятка краж

Вчера, 13 октября, около восьмого утра до Тячевского отдела полиции позвонил взволнованный мужчина, который сообщил о краже из его автомобиля марки «ВАЗ 2107».

34-летний житель села Угля Тячевского района рассказал правоохранителям, что утром подошел к своему автомобилю и открывая дверцу заметил, что кто-то ее уже взломал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установили, что неизвестный похитил аккумулятор, автомагнитолу, комплект ключей и заднее сиденье. Кроме того, из бака преступник слил весь бензин.

Тячевские работники полиции оперативно отреагировали и установили причастного - 33-летнего ранее судимого Тячевеца. В ходе досудебного расследования правоохранители обнаружили причастность последнего еще до восьми аналогичных краж по городу и району.

Следователи готовят все необходимые материалы для направления производства в суд, который и будет выбирать меру наказания вору за содеянное.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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