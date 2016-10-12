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В Закарпатье полиция задержала серийного вора

14.10.2016 (17:32)
Полиция Тячева задержала вора, который совершил около десятка краж
Полиция Тячева задержала вора, который совершил около десятка краж

Вчера, 13 октября, около восьмого утра до Тячевского отдела полиции позвонил взволнованный мужчина, который сообщил о краже из его автомобиля марки «ВАЗ 2107».

34-летний житель села Угля Тячевского района рассказал правоохранителям, что утром подошел к своему автомобилю и открывая дверцу заметил, что кто-то ее уже взломал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установили, что неизвестный похитил аккумулятор, автомагнитолу, комплект ключей и заднее сиденье. Кроме того, из бака преступник слил весь бензин.

Тячевские работники полиции оперативно отреагировали и установили причастного - 33-летнего ранее судимого Тячевеца. В ходе досудебного расследования правоохранители обнаружили причастность последнего еще до восьми аналогичных краж по городу и району.

Следователи готовят все необходимые материалы для направления производства в суд, который и будет выбирать меру наказания вору за содеянное.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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