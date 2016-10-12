Горячая штучка : Самая сексуальная учительница в мире (ВИДЕО,ФОТО)

15.10.2016 (10:06)

Минчанка Оксана Невеселая назвала "самой горячей учительницей в мире"

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Учительница математики из Минска Оксана Невеселая, чье видео выложили на Ютуб ее ученики, свела с ума западные СМИ. Минчанка Оксана Невеселая назвала "самой горячей учительницей в мире"Жительница Минска Оксана Невеселая признана самой сексуальной учительницей математики во всем мире. Про знойную красотку с восторгом пишут британские таблоиды, а блогеры монтируют видео с ее участием. К тому же в "Инстаграм" девушки уже почти 250 тысяч подписчиков."Ну разве это не самая сексуальная учительница в мире? Учительница стала интернет-сенсацией благодаря вирусному ролику с урока математики. Это сложный предмет для большинства людей, но этот педагог, похоже, способен сделать его намного проще. На ее странице в Facebook указано, что она хочет сказать миру: чувственность и интеллект могут идти рука об руку", — пишет про миловидную блондинку с пышной грудью британская газета Mirror.Аналогичные публикации вышли и в Daily Mail и The Sun, а видеоблогер Maxim Bady заявил, что если бы у него была такая математичка, он бы был готов даже стать бездомным.Однако в Минске сомневаются, что Оксана Веселая на самом деле является учительницей математики: судя по соцсетям, она ведет праздный образ жизни и ни в чем себе не отказывает. В частности сейчас девушка отдыхает в Малайзии."Британские СМИ отметили, что сейчас Оксана путешествует по… Малайзии. Британцев, возможно, Малайзия не смутила, а нас — еще как. Вряд ли школьный учитель, тем более в разгар учебного года, может позволить себе такую поездку. В комментарии по поводу статей в британских таблоидах Оксана Невеселая отказала. Кстати, по нашей информации девушка находится в Минске, а вовсе не в Малайзии. Свой отказ от общения она объяснила тем, что "не хочет вмешательства в свою частную жизнь"" — пишут "Белорусские новости".