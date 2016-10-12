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В Ужгороде по космическим ценам продают гречку с болотом (ФОТО)

15.10.2016 (19:14)
Ужгородцы в соцсетях жалуются на гречку марки
Ужгородцы в соцсетях жалуются на гречку марки "Чемпион"

Ужгородцы в соцсетях жалуются на гречку марки "Чемпион", которую продают в местных магазинах. Гречка - в пыли и с примесями грязи.

Об этом сообщает Erika Dyendyeshi в Фейсбук.

"Фото гречки с невероятной пылью и грязью марки" Чемпион ". Пожалуйста, сделайте репост. Пусть как можно больше людей узнают о том, какую гречку покупать нельзя", - пишет девушка и делится фотографиями.

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