В Ужгороде по космическим ценам продают гречку с болотом (ФОТО)

|Ужгородцы в соцсетях жалуются на гречку марки "Чемпион"
Ужгородцы в соцсетях жалуются на гречку марки "Чемпион", которую продают в местных магазинах. Гречка - в пыли и с примесями грязи.
Об этом сообщает Erika Dyendyeshi в Фейсбук.
"Фото гречки с невероятной пылью и грязью марки" Чемпион ". Пожалуйста, сделайте репост. Пусть как можно больше людей узнают о том, какую гречку покупать нельзя", - пишет девушка и делится фотографиями.
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