Закарпатец на квадрокоптере переправлял сигареты в Венгрию (ФОТО, ВИДЕО)

16.10.2016 (10:47)

В Закарпатье пограничники задержали контрабандиста с дроном

Рейтинг: 1

Пограничники Чопского отряда обнаружили и задержали гражданина Украины с беспилотным летательным аппарат и с пакетами сигарет, которые человек переправлял за границу.Вчера пограничники отдела «Тиса» Чопского отряда во время несения службы зафиксировали полет беспилотный летательный аппарат дистанционного управления. С целью недопущения противоправной деятельности сотрудники Госпогранслужбы сразу организовали сотрудничество с взаимодействующими подразделениями и начали поисковые мероприятия. Как результат, неподалеку от государственной границы пограничники обнаружили квадрокоптер типа дрон «8 винтов» и мужчину, который предположительно осуществлял управление им для переправки сигарет в Венгрию. При приближении пограничного наряда к неизвестноиу, последний обратился в бегство и пытался спрятаться в кустах от пограничников. Однако это ему не удалось, правоохранители задержали нарушителя, который является гражданин Украины, житель. Чоп.Кроме того, у квадрокоптера правоохранители обнаружили сумку с пакетом в 16 блоков сигарет «Мальборо» украинского производства и еще 16 блоков сигарет, которые были прикрипленимиы до самого летательного аппарата.Сейчас в отношении задержанного Украинские составлены соответствующие административные документы и переданы представителям Национальной полиции в Закарпатской области. Вместе с тем передано и обнаружен беспилотный летательный аппарат.