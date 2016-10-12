Отменять мораторий на экспорт кругляка недопустимо! - Москаль

16.10.2016 (12:04)

Все украинские леса отдадут Евросоюзу за 600 млн. евро?

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль выступает категорически против отмены моратория на экспорт из Украины леса-кругляка.

- Закарпатье - единственная в Украине область, лесистость которой занимает более половины территории, - напоминает Москаль. - Кроме того, наша область единственная, которая не вывозит на экспорт древесину - ни топливную, ни деловую, а также не пропускает за границу лес из других регионов Украины. Из-за этого мы имеем кучу проверок, претензий и судебных исков. По вывозу древесины из Украины мы фактически закрыли государственную границу в пределах Закарпатья на замок. И настаиваем на том, что мораторий на экспорт леса-кругляка должен быть сохранен. Почему страны Евросоюза не хотят вырубать свои леса Словакия и Румыния берегут Татры и Карпаты, Австрия и Италия - Альпы. Они нацелены на украинский лес, скупают за копейки, производят из него продукцию, а затем продают ее (в том числе нам) втридорога.

По периметру с украинской границей, в Венгрии, Словакии и Румынии есть куча деревообрабатывающих предприятий, работающих только на украинской деловой древесине, которую часто получают под видом дров. Если они хотят и дальше нормально работать по профилю, пусть переносят производство в Украину, создают здесь рабочие месяца, платят налоги и вывозят на экспорт готовую продукцию, а не лес-кругляк. Если Евросоюз ставит предоставление Украине помощи в зависимость от снятия моратория на экспорт древесины, тем самым он демонстрирует, что видит в нашей стране сырьевой придаток. Это недопустимо, запрет на вывоз леса за границу должен быть сохранен!

Напомним, что снятие моратория на экспорт леса-кругляка является одним из главных условий, которые Евросоюз ставит для выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 000 000 евро.