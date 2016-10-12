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Отменять мораторий на экспорт кругляка недопустимо! - Москаль

16.10.2016 (12:04)
Все украинские леса отдадут Евросоюзу за 600 млн. евро?
Все украинские леса отдадут Евросоюзу за 600 млн. евро?

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль выступает категорически против отмены моратория на экспорт из Украины леса-кругляка.

- Закарпатье - единственная в Украине область, лесистость которой занимает более половины территории, - напоминает Москаль. - Кроме того, наша область единственная, которая не вывозит на экспорт древесину - ни топливную, ни деловую, а также не пропускает за границу лес из других регионов Украины. Из-за этого мы имеем кучу проверок, претензий и судебных исков. По вывозу древесины из Украины мы фактически закрыли государственную границу в пределах Закарпатья на замок. И настаиваем на том, что мораторий на экспорт леса-кругляка должен быть сохранен. Почему страны Евросоюза не хотят вырубать свои леса Словакия и Румыния берегут Татры и Карпаты, Австрия и Италия - Альпы. Они нацелены на украинский лес, скупают за копейки, производят из него продукцию, а затем продают ее (в том числе нам) втридорога.

По периметру с украинской границей, в Венгрии, Словакии и Румынии есть куча деревообрабатывающих предприятий, работающих только на украинской деловой древесине, которую часто получают под видом дров. Если они хотят и дальше нормально работать по профилю, пусть переносят производство в Украину, создают здесь рабочие месяца, платят налоги и вывозят на экспорт готовую продукцию, а не лес-кругляк. Если Евросоюз ставит предоставление Украине помощи в зависимость от снятия моратория на экспорт древесины, тем самым он демонстрирует, что видит в нашей стране сырьевой придаток. Это недопустимо, запрет на вывоз леса за границу должен быть сохранен!

Напомним, что снятие моратория на экспорт леса-кругляка является одним из главных условий, которые Евросоюз ставит для выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 000 000 евро.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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