В Донецке взорвали командира боевиков Арсена Павлова (Моторола)

|Моторолу взорвали в лифте
СМИ в очередной раз заявляют о ликвидации одного из командиров ополчения Донецкой народной республики Арсения Павлова, более известного как «Моторола».
Так, российский «Интерфакс» ссылаясь на собственный информированный источник сообщает, что «Моторола» погиб в подъезде собственного дома.
«По предварительным данным в лифте дома, где проживал Арсен Павлов сработало самодельное взрывное устройство. Сам ополченец предварительно находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы несовместимые с жизнью», — пишет агентство.
Как отмечается, в покушении подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа.
В то же время «Интерфакс» подчеркивает, что пока не располагает официальным подтверждением данной информации....
На данный момент в республике объявлен план по поимке подозреваемых в предполагаемом убийстве ополченца.
Обстоятельства случившегося выясняются. В Донецке усилен антитеррористический режим.
Рейтинг: -1
Комментарии
Рейтинг: 0
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ ТУПЫЕ ХОХЛЫ!!!
Рейтинг: 1
Да свинью Парашенко уже замочили ,вместо него пьяная свинья хрюкает.
Рейтинг: 0
Погиб настоящий герой ! Вечная память Мотороле!! Закарпатье скорбит вместе с народом Донбасса!
Рейтинг: 0
И ХСН