В Донецке взорвали командира боевиков Арсена Павлова (Моторола)

16.10.2016 (21:45)

Моторолу взорвали в лифте

СМИ в очередной раз заявляют о ликвидации одного из командиров ополчения Донецкой народной республики Арсения Павлова, более известного как «Моторола».

Так, российский «Интерфакс» ссылаясь на собственный информированный источник сообщает, что «Моторола» погиб в подъезде собственного дома.

«По предварительным данным в лифте дома, где проживал Арсен Павлов сработало самодельное взрывное устройство. Сам ополченец предварительно находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы несовместимые с жизнью», — пишет агентство.

Как отмечается, в покушении подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа.

В то же время «Интерфакс» подчеркивает, что пока не располагает официальным подтверждением данной информации....

На данный момент в республике объявлен план по поимке подозреваемых в предполагаемом убийстве ополченца.

Обстоятельства случившегося выясняются. В Донецке усилен антитеррористический режим.