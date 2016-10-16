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В Донецке взорвали командира боевиков Арсена Павлова (Моторола)

16.10.2016 (21:45)
Моторолу взорвали в лифте
Моторолу взорвали в лифте

СМИ в очередной раз заявляют о ликвидации одного из командиров ополчения Донецкой народной республики Арсения Павлова, более известного как «Моторола».

Так, российский «Интерфакс» ссылаясь на собственный информированный источник сообщает, что «Моторола» погиб в подъезде собственного дома.

«По предварительным данным в лифте дома, где проживал Арсен Павлов сработало самодельное взрывное устройство. Сам ополченец предварительно находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы несовместимые с жизнью», — пишет агентство.
Как отмечается, в покушении подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа.

В то же время «Интерфакс» подчеркивает, что пока не располагает официальным подтверждением данной информации....

На данный момент в республике объявлен план по поимке подозреваемых в предполагаемом убийстве ополченца.

Обстоятельства случившегося выясняются. В Донецке усилен антитеррористический режим.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

16.10.2016 (22:26) / ГАЛИЦКИЕ ХОХЛЫ-ВОНЮЧИЕ СВИНЬИ

НЕ ДОЖДЕТЕСЬ ТУПЫЕ ХОХЛЫ!!!

16.10.2016 (22:25) / ГАЛИЦКИЕ ХОХЛЫ-ВОНЮЧИЕ СВИНЬИ

Да свинью Парашенко уже замочили ,вместо него пьяная свинья хрюкает.

16.10.2016 (22:06) / Обычный гражданин

Погиб настоящий герой ! Вечная память Мотороле!! Закарпатье скорбит вместе с народом Донбасса!

16.10.2016 (22:01) / Справедливости ради...

И ХСН