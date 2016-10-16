В Закарпатье пьяный водитель на BMW снес забор частного дома и врезался в деревья (ФОТО)

17.10.2016 (06:55)

Пострадавшие вызвали такси, и уехали с места аварии

16 октября, утром на улице Полевой не справился с управлением водитель серебристой "BMW X1".

Автомобиль въехал прямо во двор на перекрестке улицы Малая Полевая. Водитель, не снижая скорости, снес забор частного дома и врезался в деревья, растущие во дворе.

По неофициальной информации, в машине находились двое мужчин, оба были нетрезвыми. По свидетельствам очевидцев, пострадавшие вызвали такси, и уехали с места аварии. Автомобиль покинули во дворе, накрыв брезентом.

В Закарпатье ДТП : Возле КПП "Тиса" грузовик расквасил иномарку