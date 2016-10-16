Трасса "Киев-Чоп" перекрыта, люди вышли на протест (ФОТО, ВИДЕО)

17.10.2016 (13:46)

На Львовщине «транспортный бунт»: люди перекрыли трассу "Киев-Чоп"

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Сельские жители перекрыли трассу Киев-Чоп возле села Чишки Пустомытовского района на Львовщине.Об этом 17 октября ообщили в патрульной полиции Львова.Местные жители села Чишки перекрыли трассу Киев-Чоп в знак протеста против переноса остановок общественного транспорта во Львове. Маршрутные автобусы раньше ходили к площади Мытной, теперь же конечные маршруты автобусов местные власти Львова перенесли на автостанции, которые находятся далеко от центра города. Поэтому жителям окрестных сел, которые работают или учатся в городе, приходится тратить вдвое больше средств и времени на подъезд.Начали перекрывать трассу еще в 10.30. Около 50 человек ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, частично пропускают транспорт.Люди утверждают, что будут пикетировать, пока к ним не приедут представители власти.