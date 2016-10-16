На Закарпатье варят настоящее гуцульское пиво "Цыпа" (ВИДЕО)

17.10.2016 (14:26)

На Раховщине варят уникальное гуцульская пиво

Рейтинг: 0

В селе Квасы на Раховщине варят уникальное гуцульская пиво. Особенностью этой крафтовой пивоварни является то, что посетители могут через специальную стеклянную перегородку видеть «сердце пивницы».Гуцульское пиво дозревает в старинном погребе не менее 30 дней, из самого погреба при помощи пивопровода напиток подают наверх, на барную стойку, неклторые сорта пива находятся в погребе и несколько месяцев.Подробности смотрите в видеосюжете: