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На Закарпатье варят настоящее гуцульское пиво "Цыпа" (ВИДЕО)

17.10.2016 (14:26)
На Раховщине варят уникальное гуцульская пиво
На Раховщине варят уникальное гуцульская пиво
В селе Квасы на Раховщине варят уникальное гуцульская пиво. Особенностью этой крафтовой пивоварни является то, что посетители могут через специальную стеклянную перегородку видеть «сердце пивницы».
Гуцульское пиво дозревает в старинном погребе не менее 30 дней, из самого погреба при помощи пивопровода напиток подают наверх, на барную стойку, неклторые сорта пива находятся в погребе и несколько месяцев.
Подробности смотрите в видеосюжете:



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