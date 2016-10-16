Один день в Карпатах: Невероятно красивое видео

19.10.2016 (13:20)

Неописуемая красота Карпат

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Украинец снял за неполные сутки видео украинских Карпат, которое показывает невероятный пейзаж гор."Мы с Анатолием Тягур и Дмитрием Александровичем целенаправленно тянули в горы столько техники, у них не оставалось другого выбора - нужно было показать максимально много красивостей. И у них получилось", - написал автор видко, Антон Бородавка в Facebook.Съемки проходили на высоте 2020 метров, с горы Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Бородавка отметил, что с собой взял техники для съемки весом в 30 килограммов."За несколько дней монтажа соседи выучили наизусть музыкальное сопровождение клипа, а я все смотрел его и просматривал - получилось передать все, что хотелось и именно так, как видели это мы: завораживающая красота природы и грозный характер стихии, осторожны волны облаков и целенаправленные хороводы звезд ", - пишет он.