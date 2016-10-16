Определены соперник и дата следующего боя Владимира Кличко

20.10.2016 (10:47)

Боксеры разыграют два чемпионских пояса

Вместо чемпиона мира Энтони Джошуа соперником Кличко станет более скромный боксер.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко проведет свой следующий бой против австралийского супертяжеловеса Лукаса Брауна, сообщает BoxingScene, ссылаясь на собственные источники в Германии. Поединок состоится 10 декабря в Гамбурге.

Там боксеры разыграют два чемпионских пояса - по версиям WBA и IBO.

Напомним, ранее планировалось, что Кличко проведет бой против действующего чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа. Однако, поскольку WBA не желала поставить на кон этой встречи свой титул чемпиона, украинец стал инициатором срыва переговоров.

В то же время, WBA согласилась поставить пояс на кон боя Кличко - Браун, поскольку австралиец являлся первым обязательным претендентом на его завоевание после того, как владевший титулом казах Руслан Чагаев завершил карьеру. "Титул WBA самый старый и для меня самый престижный", - заявил Кличко.

Напомним, вчера стало известно, что Энтони Джошуа может 10 декабря провести бой с болгарином Кубратом Пулевым. Как утверждал ранее промоутер Кличко Бернд Бенте, если украинец и британец выиграют у своих соперником в декабре, они могут вернуться к переговорам о бое.

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