В Ужгороде на Гагарина в ДТП погиб байкер (ФОТО)

|Полиция Ужгорода расследует гибель байкера на Гагарина
В обеденное время 19 ноября на выезде с Ужгорода произошло ДТП с летальным исходом. Во время обгона микроавтобуса 29-летний водитель мотоцикла «Хонда» попал под встречный автомобиль и от полученных травм скончался на месте.
Житель Ужгорода ехал на мотоцикле по улице Гагарина в направлении г. Мукачево. Мотоциклист пошел на обгон микроавтобуса «Мерседес Спринтер», но не справился с управлением и зацепил его. Мотоцикл бросило под встречный автомобиль, такой же «Спринтер».
В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия.
Экспертиза зафиксировала, что оба водителя «Мерседесов» были трезвые.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, полиция начала уголовное производство. Оба автомобиля и мотоцикл помещены на спецплощадку Ужгородской полиции. Все обстоятельства трагической аварии выяснит следствие.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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Комментарии
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Одной ночной трещеткой мешающей спать меньше.
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Имея скоростной байк можно посмотреть весь мир...потусторонний.