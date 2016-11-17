В Ужгороде на Гагарина в ДТП погиб байкер (ФОТО)

20.11.2016 (11:19)

Полиция Ужгорода расследует гибель байкера на Гагарина

В обеденное время 19 ноября на выезде с Ужгорода произошло ДТП с летальным исходом. Во время обгона микроавтобуса 29-летний водитель мотоцикла «Хонда» попал под встречный автомобиль и от полученных травм скончался на месте.

Житель Ужгорода ехал на мотоцикле по улице Гагарина в направлении г. Мукачево. Мотоциклист пошел на обгон микроавтобуса «Мерседес Спринтер», но не справился с управлением и зацепил его. Мотоцикл бросило под встречный автомобиль, такой же «Спринтер».

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия.

Экспертиза зафиксировала, что оба водителя «Мерседесов» были трезвые.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, полиция начала уголовное производство. Оба автомобиля и мотоцикл помещены на спецплощадку Ужгородской полиции. Все обстоятельства трагической аварии выяснит следствие.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

ДТП в Ужгороде: На проспекте Свободы расшиблись две иномарки