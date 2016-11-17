На Закарпатье пограничники задержали двух таджиков при очередной попытке попасть в ЕС (ФОТО)

20.11.2016 (15:09)

На границе Закарпатье задержаны два нелегала из Таджикистана

На Закарпатье двое мужчин из Таджикистана дважды пытались попасть в ЕС, но в обоих случаях попытки оказались неудачными.

Сначала 47-летний и 22-летний путешественники, попытались официально пересечь границу с Венгрией в пункте пропуска «Лужанка». Однако, в связи с отсутствием у граждан Таджикистана виз, венгерские пограничники отказали им в пропуске на территорию своей страны. Отказали венгерские правоохранители и в предоставлении иностранцам статуса беженца, по которому обратились таджики, мотивируя свою просьбу тем, что они являются активными участниками митингов против власти Таджикистана.

После этого, мужчины решили дождавшись ночи, пересечь украинско-венгерскую границу незаконным образом. Но и эта попытка оказалась неудачной.

Нелегалов за 600 метров до границы задержали пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда.

Для составления административно-процессуальных документов и выяснения подробностей незаконного путешествия, иностранцы доставлены в отдел пограничной службы «Лужанка». Оценку их действиям будет определять суд.

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