Депутат Мукачевского горсовета подворовывал еще и в магазине?

|Депутата Мукачевского горсовета подозревают в краже телефона
Вчера, 20 ноября, в 20:32 патрульным полицейским поступил вызов от женщины, которая сообщила о краже мобильного телефона "Samsung G5", который произошел в одном из магазинов города Мукачево.
Мукачевские патрульные оперативно прибыли на место преступления, в АБС "Корзина" на улице Паркания в Мукачево, провели опрос потерпевшей, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения.
В результате правоохранители установили личность правонарушителя. По предварительной информации Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, кражу совершил житель города над Латорицей, который является депутатом Мукачевского городского совета.
Больше деталей пока не известно, официальную информацию ожидайте немного позже.
Полиция в Закарпатье поймала вора, который регулярно "чистил" супермаркет
Рейтинг: -1
Комментарии
Рейтинг: 3
Модель исправь бестолочь необразованная))