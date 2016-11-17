Депутат Мукачевского горсовета подворовывал еще и в магазине?

21.11.2016 (09:34)

Депутата Мукачевского горсовета подозревают в краже телефона

Вчера, 20 ноября, в 20:32 патрульным полицейским поступил вызов от женщины, которая сообщила о краже мобильного телефона "Samsung G5", который произошел в одном из магазинов города Мукачево.

Мукачевские патрульные оперативно прибыли на место преступления, в АБС "Корзина" на улице Паркания в Мукачево, провели опрос потерпевшей, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения.

В результате правоохранители установили личность правонарушителя. По предварительной информации Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, кражу совершил житель города над Латорицей, который является депутатом Мукачевского городского совета.

Больше деталей пока не известно, официальную информацию ожидайте немного позже.

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