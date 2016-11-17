Как прошло открытие лыжного сезона в Карпатах (ФОТО, ВИДЕО)

21.11.2016 (10:25)

Лыжный сезон в Карпатах официально стартовал

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В этом году лыжный сезон в Карпатах стартовал рекордно рано, в минувшую пятницу, 18 ноября. Первым заработал горнолыжный курорт Буковель, где открыли сразу 5 трасс.Сейчас работает уже 8 трасс и 6 подъемников. Накануне официального открытия снега в Буковеле навалило еще больше, и специальная техника на трассах работала до позднего вечера и с самого утра.Цены на «скипасы» (билеты на катание) в этом сезоне такие: 3 дня - 2960 грн, 5 дней - 4675 грн, 10 дней - 8310 грн. Заметим, что курорт Буковель не раз удивлял именно ценами, которые обычно выходят за пределы разумного.Другой горнолыжный курорт Драгобрат пока медлит с официальным открытием, хотя снега здесь достаточно и этот курорт расположен значительно выше, чем Буковель. Между тем, некоторые экстремалы открыли лыжный сезон здесь еще в октябре. Но пока ждем официальное открытие. Обычно Драгобрат официально стартует в первую или вторую неделю декабря.