У найденных на Закарпатье тушах свиней африканской чумы не обнаружили

21.11.2016 (11:50)

Обнаруженные туши вызвали немалый резонанс среди Закарпатцев

В десяти тушах свиней, которые обнаружили на прошлой неделе в селе Выдричка (Раховский район на Закарпатье), не нашли никаких симптомов африканской чумы. По предварительным данным, животные погибли из-за отравления.

Их владельца уже установили, это житель Рахова, который без необходимых разрешений разводил в домашних условиях свиней на убой и продажу. После того, как 10 животных погибло, человек, не сообщив об этом местным властям, собрал их в грузовой микроавтобус, отвез на окраину Выдричики и сбросил на берег реки с 30-метрового обрыва.

Обнаруженные туши вызвали немалый резонанс среди жителей соседних сел, поисками фермера занялись правоохранители. На сегодня за счет фермера туши собрали, сожгли, а останки закопали. Санэпидемиологи взяли образцы для установления окончательной причины смерти, которая будет известна в ближайшие дни. Однако никаких признаков африканской чумы нет.

Сейчас с владельцем животных разбираются правоохранители.

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