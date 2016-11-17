Курс валют на 22 ноября (+ новости экономики)

22.11.2016 (08:24)

Гривна, как прогнозируют аналитики, стабилизируется

Курс гривни стабилизируется, а к концу недели курс доллара, устанавливаемый НБУ, будет находиться вблизи отметки 26 гривен

В Украине на прошлой неделе доллар подорожал на всех сегментах валютного рынка на 1,1-2,3%. Как рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, причиной такого роста стала ситуация на мировом рынке – индекс доллара DXY обновил максимумы с начала 2003 года. Уже к концу этой неделе национальная валюта, как прогнозируют аналитики, стабилизируется.

Отметим, за неделю официальный курс доллара СШАвырос с 25,58 до 26,05 гривни, или на 1,9%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, вырос за это же время на 1,1%.

По мнению заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия, на межбанковский валютный рынок страны на этой неделе давила политическая нестабильность. По его словам, дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики страны.

"В целом, текущий режим курсообразования можно охарактеризовать как близкий к плавающему, когда курс формируется под воздействием спроса и предложения, а НБУ вмешивается в ход торгов с помощью интервенций в виде аукционов, для сглаживания сильных колебаний гривны, как в сторону усиления, так и ослабления. При этом на тренды НБУ не влияет, они формируются под воздействием состояния текущего счета, девальвационных ожиданий населения, эмиссии денег (в первую очередь, для спасения вкладчиков лопнувших банков), и других фундаментальных факторов", – уверен эксперт.