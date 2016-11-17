Закарпатье получит более 63 миллионов гривен образовательной субвенции

22.11.2016 (14:34)

Закарпатские учебные заведения получат субвенции

Закарпатская область полностью закрывает финансовый год в сфере образования. 16 ноября Кабинет министров Украины принял распоряжение "Некоторые вопросы использования в 2016 году образовательной субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам".

Согласно ему Закарпатье получит до конца года дополнительный объем образовательной субвенции в сумме 63 миллиона 265,1 тысяч гривен. Первый транш субвенции поступит уже в ближайшие дни.

- Из общей суммы субвенции 15 миллионов 373 тысячи гривен направят на приобретение школьных автобусов в сельской местности, - отмечает Геннадий Москаль. - Использование этих средств будет осуществляться на основе софинансирования: 70 процентов - за счет образовательной субвенции, 30 процентов - за счет местных бюджетов. Таким образом следующем году Закарпатья приобретет дополнительно 20 школьных автобусов.

На оснащение общеобразовательных учебных заведений с углубленным изучением естественных и математических предметов предусмотрено 13 миллионов 363,9 тысячи гривен. За эти средства будет приобретено компьютерные комплексы с мультимедийными средствами обучения для кабинетов физики, химии, биологии, а также для внедрения энергосберегающих технологий.

Для обеспечения текущих расходов учебных заведений и обновление их материально-технической базы из Государственного бюджета выделено 25 миллионов 188,4 тысячи гривен. Кроме того, 9 миллионов 339,8 тысяч гривен предусмотрено для поддержки объединенных территориальных общин (Тячевской и Вильховецкой), а именно: для приобретения школьных автобусов, оснащение учреждений современными средствами обучения и внедрения энергосберегающих технологий.

На Закарпатье уже закуплено двадцать школьных автобусов (ФОТО)